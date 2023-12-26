İsveç TBMM'den çıkacak sonucu bekliyor! NATO'ya katılım görüşmeleri başlıyor

26 Aralık 2023 10:29 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 11:40

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu bugün toplanıyor. Fuat Oktay başkanlığında bugün toplanacak olan komisyon, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifini görüşecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasıyla teklif haline getirilen protokol, 25 Ekim'de TBMM Dışişleri Komisyonu'na havale edilmişti. Üyeliğin onaylanması için düzenlemenin kabülünden sonra TBMM Genel Kurulu'nda oylanması şartı bulunuyor. Oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu aranıyor.

Komisyonda AK Parti’nin 13, CHP'nin 6, DEM Parti’nin 3, MHP’nin 2, İYİ Parti’nin 2, Saadet Partisi’nin 1 üyesi olmak üzere toplam 27 kişiden oluşuyor ve komisyonda protokolün oy çokluğuyla kabul edilmesi gerekiyor. Protokol, oy çokluğuyla kabul edilirse 48 saat içerisinde TBMM Genel Kurulu’na gelecek.

ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİNDE GÜNDEME GELDİ

İsveç'in NATO üyeliği konusu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki son görüşmede de gündeme gelmişti. Erdoğan, Biden'ın kendisine "F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin onay süreci ile İsveç'in NATO üyeliği sürecini eş zamanlı yürütmeyi" teklif ettiğini aktarmıştı.

AK PARTİ'NİN 1 ÜYEYE İHTİYACI VAR

27 üyenin bulunduğu TBMM Dışişleri Komisyonu’nda 13 ismi bulunan AK Parti’nin oy çokluğuna ulaşması için bir üyeye ihtiyacı var. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin ise komisyonda 2 üyesi bulunuyor. Gözler, MHP’nin tavrına çevrilmişken, Devlet Bahçeli’nin "İsveç, PKK’nın Avrupa’daki mağarasıdır. Terör örgütlerine kucak açan ülkeyle bir güvenlik mimarisinin bünyesinde nasıl buluşacağız?" ifadeleri kamuoyunda soru işareti oluşturmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise Meclis Genel Kurulu’nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise 'Filistin devletinin tanınması, bölgede kalıcı barış sağlanması ve İsrail’in tazminat ödemeyi kabul etmesi’ halinde İsveç’in NATO katılım protokolüne ‘evet’ oyu kullanacaklarını belirtmişti.