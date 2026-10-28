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Politika

KAAN'ın babasına KAAN jesti!

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KAAN'ın babasına KAAN jesti!
Başlık ResmiKAAN'ın babasına KAAN jesti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’deki kritik görüşmede MHP lideri Bahçeli’yi, isim babası olduğu Milli Muharip Uçak KAAN figürlerinin yer aldığı özel kravatıyla karşılayarak dikkat çeken bir jeste imza attı.

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Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde önceliği fon krizi, Terörsüz Türkiye'de gelinen aşama, Mekke Anlaşması ve ABD-İran savaşı dosyaları aldı.

Fon krizinde alınan tedbirler ele alınırken, Terörsüz Türkiye'de Meclis'te kurulması planlanan izleme komisyonu da görüşülen konular arasında yer aldı.

KAAN'ın babasına KAAN jesti!
Başlık ResmiKAAN'ın babasına KAAN jesti!

'KAAN'LI KRAVATLA KARŞILADI

Bu arada, Erdoğan'ın Bahçeli'ye yaptığı KAAN jesti dikkatlerden kaçmadı. Erdoğan, Bahçeli'yi KAAN figürlerinin bulunduğu kravatla karşıladı.

1 Mayıs 2023 Milli Muharip Uçağı'nın ismi KAAN olarak açıklanmış ve Erdoğan "KAAN'ın isim babası"nın Bahçeli olduğunu belirtmişti.

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