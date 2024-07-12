Kılıçdaroğlu, SHP iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu! "Bunların hepsi asparagas..."

Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi (SHP) desteklediği iddialarına ilişkin ilk kez konuşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yok efendim. Bunların hepsi asparagas haberler" dedi.

Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 14 yıl aradan sonra yeniden kurularak siyaset gündemini hareketlendirdi. Partinin yıllar sonra siyaset arenasına dönmesinin arkasındaki ismin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi, bu iddia CHP'de tartışmalara yol açtı.

Tartışmaların ardından açıklama yapan SHP kanadı, dün yeni genel başkanını seçti. SHP Kurucular Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise partinin resmi olarak 28 Haziran'da, yaklaşık 5 aylık çalışmalar sonucu, geçmişte SHP, DSP ve CHP'de siyaset yapmış isimlerin oluşturduğu Yüksek İstişare Kurulu'nun ortak noktada buluşmasıyla kurulduğu belirtildi.

"HEPSİ ASPARAGAS HABERLER"

Tüm bu gelişmelerinden ardından Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. 2 Haziran seçimlerinin ardından uğradığı saldırıda yaralanan CHP Pınarbaşı Belediye Meclis Adayı Şerafettin Bahadır'ı tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, hastane çıkışında açıklama yaptı.

Burada kendisine yöneltilen Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi (SHP) desteklediği sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, "Yok efendim. Bunların hepsi asparagas haberler. Öyle bir şey yok arkadaşlar" dedi.