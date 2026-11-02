Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Yol'a can suyu: Çöküşteki gruba milletvekili desteği verecek

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Yol'a can suyu: Çöküşteki gruba milletvekili desteği verecek
Başlık ResmiKılıçdaroğlu'ndan Yeni Yol'a can suyu: Çöküşteki gruba milletvekili desteği verecek

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın DEVA Partisinden istifası sonrası TBMM'deki grup statüsünü kaybeden Yeni Yol için transfer formülleri devrede. Meclis'teki çok sesliliği korumak amacıyla CHP'den bir milletvekilinin Yeni Yol'a geçirilmesi gündemdeki en güçlü seçenek olarak öne çıkarken, Yeniden Refah Partili isimlerin de olası geçişi değerlendiriliyor.

Kaydet
|
Berat Temiz
BERAT TEMİZ

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın DEVA Partisinden istifasıyla birlikte TBMM'de grup kurmak için gereken milletvekili sayısının altına düşen Yeni Yol'un geleceği merak konusu oldu. Grubun düşmemesi için CHP'den yeni bir transfer formülü gündemde.

Daha önce Mustafa Bilici'nin istifası üzerine CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol'a geçmesiyle grup statüsünü koruyan Yeni Yol'un, bir kez daha CHP'nin desteğiyle ayakta tutulması bekleniyor.

Yeni Yol'un Meclis'teki grup varlığını sürdürebilmesi için CHP'den bir milletvekilinin daha geçiş yapabileceği ifade ediliyor. CHP kurmayları, Yeni Yol'a verilmesi beklenen desteğin Meclis'teki çok sesliliğin korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER
Özgür Özel
POLİTİKA

Özgür Özel'den İBB sorusuna ilginç cevap: Yakacağım kendimi

"DEMOKRASİ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı siyasi görüşlerin Meclis'te temsil edilmesine önem verdiğini vurgulayan kurmaylar, "Bu demokrasi için büyük bir adım. Genel Başkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman çok sesliliğe inanıyor. Meclis'in daha kapsayıcı olması açısından ne gerekiyorsa yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Yeniden Refah Partili milletvekilleri Mehmet Aşıla veya Doğan Bekin'den birinin de Yeni Yol'a geçiş yapabileceği ifade ediliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Politika
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.