Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Yol'a can suyu: Çöküşteki gruba milletvekili desteği verecek

Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın DEVA Partisinden istifası sonrası TBMM'deki grup statüsünü kaybeden Yeni Yol için transfer formülleri devrede. Meclis'teki çok sesliliği korumak amacıyla CHP'den bir milletvekilinin Yeni Yol'a geçirilmesi gündemdeki en güçlü seçenek olarak öne çıkarken, Yeniden Refah Partili isimlerin de olası geçişi değerlendiriliyor.

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Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya'nın DEVA Partisinden istifasıyla birlikte TBMM'de grup kurmak için gereken milletvekili sayısının altına düşen Yeni Yol'un geleceği merak konusu oldu. Grubun düşmemesi için CHP'den yeni bir transfer formülü gündemde.

Daha önce Mustafa Bilici'nin istifası üzerine CHP'den Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın Yeni Yol'a geçmesiyle grup statüsünü koruyan Yeni Yol'un, bir kez daha CHP'nin desteğiyle ayakta tutulması bekleniyor.

Yeni Yol'un Meclis'teki grup varlığını sürdürebilmesi için CHP'den bir milletvekilinin daha geçiş yapabileceği ifade ediliyor. CHP kurmayları, Yeni Yol'a verilmesi beklenen desteğin Meclis'teki çok sesliliğin korunması açısından önemli olduğunu belirtti.

"DEMOKRASİ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun farklı siyasi görüşlerin Meclis'te temsil edilmesine önem verdiğini vurgulayan kurmaylar, "Bu demokrasi için büyük bir adım. Genel Başkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu her zaman çok sesliliğe inanıyor. Meclis'in daha kapsayıcı olması açısından ne gerekiyorsa yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Yeniden Refah Partili milletvekilleri Mehmet Aşıla veya Doğan Bekin'den birinin de Yeni Yol'a geçiş yapabileceği ifade ediliyor.

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