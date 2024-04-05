Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal istifa etti

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, partisinden istifa ett. Özkal yaptığı açıklamada, "Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti" dedi.

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım" dedi.

Özkal şunları ifade etti:

"Çok severek, gönülden çalıştığım partimdeki tüm görevlerimden bugün itibariyle istifa etmiş bulunmaktayım. Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti. Bu süreçte benden desteğini, sevgisini esirgemeyen herkese, parti emekçilerimize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız."