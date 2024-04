Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal istifa etti

Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal, partisinden istifa ett. Özkal yaptığı açıklamada, "Yaptığım her iş, yazdığım her söz, söylediğim her şey içtendi, severekti" dedi.