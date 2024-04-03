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Haberler > Politika > MHP, Bolu'da bir ilke imza attı: Taşkesti'yi ilk kez MHP'li başkan yönetecek

MHP, Bolu'da bir ilke imza attı: Taşkesti'yi ilk kez MHP'li başkan yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
MHP, Bolu&#039;da bir ilke imza attı: Taşkesti&#039;yi ilk kez MHP&#039;li başkan yönetecek

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'nun Taşkesti beldesindeki seçimlerde bir ilk yaşandı. Beldede başkanlık koltuğuna ilk kez bir MHP adayı oturdu. Öte yandan Taşkesti, MHP'nin Bolu'da kazandığı tek yer oldu. 

Hafta sonu sandık başına geçen vatandaşlar, yeni yerel yöneticilerini seçti. Pek çok ilkin yaşandığı bu seçimlerde MHP de Bolu'da bir ilke imza attı. 

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi 1987 yılında Mudurnu'dan ayrılarak belde statüsüne geçti. 1987 yılından beri çeşitli partilerin başkanlarının yönettiği Taşkesti beldesinde Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde bir ilk yaşandı.

İLK KEZ MHP KAZANDI

Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP’li bir başkanın yönetimine geçti. Resmi olmayan sonuçlara göre Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) belediye başkan adayı olan Saim Çevik, kendisine en yakın olan rakibine 237 oy fark atarak belediye başkanı seçildi.

MHP, Bolu'da bir ilke imza attı: Taşkesti'yi ilk kez MHP'li başkan yönetecek - 1. Resim

OY DAĞILIMI

Toplamda bin 872 seçmenin bulunduğu Taşkesti beldesinde bin 660 kişi oy kullandı. Bin 582 oyun geçerli sayıldığı seçimde MHP’nin adayı Saim Çevik 763 oy, CHP’nin adayı Yasin Özdemir 526 oy alırken, AK Parti’nin adayı 264 oy aldı.

MHP, Bolu'da bir ilke imza attı: Taşkesti'yi ilk kez MHP'li başkan yönetecek - 2. Resim

Bolu genelinde MHP’nin kazandığı tek yer olan Taşkesti, tarihinde ilk kez MHP’li bir başkanın yönetimine geçti.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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