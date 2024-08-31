MHP'li Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti
Politika Haberleri / Anadolu Ajansı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi yarın İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti.
MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cenazenin yarın İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacağı ardından Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedileceği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı