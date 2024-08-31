Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > MHP'li Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti

MHP'li Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
MHP&#039;li Feti Yıldız&#039;ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yıldız'ın cenazesi yarın  İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Koç Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada cenazenin yarın İstanbul İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacağı ardından Anadolu Hisarı’nda bulunan aile mezarlığında toprağa defnedileceği kaydedildi. 

MHP'li Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti - 1. Resim

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

MHP'li Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız hayatını kaybetti - 2. Resim

MHP Genel Başkan Yardımcımız Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız Hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 1 Eylül 2024 Pazar günü İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Anadolu Hisarı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhumeye Allah'tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
Günde defalarca aynı soruyla karşılaşıyor! Çözümü cama astığı yazıyla buldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı ziyaret Karabağ Savaşı'nda şehit olan Azerbaycan askerlerinin aileleriyle görüştü - PolitikaKarabağ Savaşı'nda şehit olan askerlerin aileleriyle görüştüErdoğan'dan 30 Ağustos mesajı: Yarın çok daha güçlü olacağız - PolitikaErdoğan'dan 30 Ağustos mesajıDP ve DEVA'dan yeni adım! TBMM’de yeni bir grup kurulacak - PolitikaDP ve DEVA'dan yeni adım!MHP'li ismin istifası kabul edildi! Arzu Erdem resmen ayrıldı - PolitikaMHP'li ismin istifası kabul edildi!Kılıçdaroğlu'ndan 'seçimli kurultay hamlesi' iddiası! İmamoğlu ve Yavaş cephesinde hareketlilik - PolitikaKılıçdaroğlu'ndan 'seçimli kurultay hamlesi' iddiasıÖzgür Özel fıstık mitinginde erken seçim mesajı verdi - PolitikaÖzgür Özel'den erken seçim mesajı
Sonraki Haber Yükleniyor...