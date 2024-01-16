MHP’nin Tokat adayı ‘Efsane Vali’nin oğlundan seçim klibi: Biz babadan böyle gördük

16 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 12:07

Mayıs ayında genel seçimler için iradesini sandığa yansıtan Türkiye, bu kez yerel seçimlere gidiyor. Seçime 2 buçuk ay gibi bir süre kalırken siyasi partilerde hummalı bir aday belirleme çalışmaları var.

Bu kapsamda Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe olmak üzere toplamda 165 adayını açıkladı.

Açıklanan iller arasında olan Tokat’ta ise bir döneme damgasını vuran ve 2 Eylül 2003'te Eskişehir-Ankara Yolu üzerinde meydan gelen trafik kazasıyla hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu’nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan adayı gösterildi.

YAZICIOĞLU’NDAN ‘BİZ BABADAN BÖYLE GÖRDÜK’ KLİBİ

MHP Tokat Belediye Başkan Adayı iş insanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yazıcıoğlu bu kapsamda dikkat çeken bir klip çekti.

Aday ilan edildikten hemen sonra çalışmalarına start veren Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile birlikte Tokat sokaklarında gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

BÜYÜK BİR İLGİ GÖRDÜ

Ziyaretlerini kısa bir kliple “Biz babadan böyle gördük” şarkısıyla sosyal medyadan paylaşan Yazıcıoğlu’na vatandaşların ilgisinin oldukça fazla olduğu görüldü.

Klipte Recep Yazıcıoğlu’nun kendilerinde büyük hatırı olduğunu belirten vatandaşların Yazıcıoğlu’nun yanında olduklarını söylediği görüldü. Bir vatandaş ise Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu babası Recep Yazıcıoğlu’na benzetti.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

“Biz babadan böyle gördük” şarkısının “Başımız dik, alnımız ak, yaşamı hep böyle sürdük. Haram yemek günah yasak, biz babadan böyle gördük” sözleriyle paylaşılan klip kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi.

BABASI ‘EFSANE VALİ’ OLARAK ANILIYOR

Merhum Recep Yazıcıoğlu, Tokat’ta da bir dönem valilik görevi yürütmüş, çalışkanlığı ve halka yakınlığıyla görev yaptığı her ilde iz bırakarak vefatından sonra ’Efsane Vali’ olarak anılmaya başlamıştı.