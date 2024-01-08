Muharrem İnce CHP’ye destek şartını sundu ‘Yoksa aday açıklamaya başlarım’

8 Ocak 2024 09:08 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 09:14

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile geçtiğimiz gün görüşme gerçekleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce yerel seçimlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AK Parti’nin bu seçim için hatasız çalıştığını, Ankara ve İstanbul’da doğru aday çıkardığını söyleyen İnce, CHP’nin işinin zor olduğunu belirtti.

CHP’yle yerel seçimlerde iş birliği yapmak istediklerini söyleyen İnce, “Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım” dedi.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan İnce, Özel ile görüşmesini şöyle anlattı:

“Özel, ‘Yakında baş başa görüşelim. Size iadeiziyarete geleceğiz’ dedi. İş çok zor. Özel’e bunu anlattım. Dedim ki, ‘İş kolay değil.’ Katkı sağlamak istiyorum. Ciddiye alalım, bir sürü yer gider” dedim. Yalova ile ilgili bilgi verdim. ‘Bunlar talep değil, tespit’ dedim.”

“ADAY AÇIKLAMAYA BAŞLARIM”

“CHP ve Memleket Partisi iş birliği yapsın istiyorsunuz değil mi?” sorusuna, “Aynen, onu istiyoruz” diyen İnce şu eklemeyi yaptı:

“Ama zamanı tüketip işi öldürmeye çalışırlarsa ben de kısa sürede aday açıklamaya başlarım.”

İnce’nin “İstanbul dahil mi?” sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti:

“İBB’YE ADAY OLMAK İSTEYEN ÜNLÜ BİR İSİM VAR”

“Gerekirse. Ben diyorum ki “Olmasın.” İsim veremem ama ‘Beni İBB’ye aday yap’ diyen, kamuoyunun tanıdığı birisi var. İstiyor muyum bunu yapmak? Hayır, istemiyorum.”

İnce’nin Saymaz’ın diğer sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

-Nasıl bir ittifak arzuluyorsunuz?

Onurlu bir ittifak. Biz gidip CHP’ye “Şunu ver” demeyeceğiz. Öyle bir talebimiz yok.

-İlla ki bir alışveriş olacak.

Olsun, tabi ki olsun.

“İZMİR ÇANTA’DA KEKLİK DEĞİL”

-İzmir’in adı geçiyor. “Muharrem İnce istiyor” dediler.

Benim böyle bir talebim olmadı. İzmir kolay mı dersin? İzmir zor. Niye zor? İyi Parti aday çıkarıyor çünkü. DEM Parti de çıkarabilir. İzmir çantada keklik değil.

CHP’YE GERİ DÖNECEK Mİ?

-CHP’ye katılmanız söz konusu olabilir mi?

Onu isteyenler de var, istemeyen de var.

-Siz nasıl bakıyorsunuz?

CHP’de en az kimler var artık? Atatürkçüler. Onlar gittiler ve kenarda kaldı.

-Dolayısıyla…

O noktalara (katılım) gelmedik henüz. Özgür Bey’le baş başa bir konuşalım.

-Seçim öngörünüz nedir?

“AK PARTİ BU SEÇİMDE HEP DOĞRULARI YAPIYOR”

AK Parti çok iyi hazırlanıyor. 2019’da büyük hatalar yaptılar. “Pontus” dediler, İmamoğlu’nu VIP’e almadılar. Bu seçimde hiç hata yapmadıklarını görüyorum. Doğru adaylar tespit ediyorlar.

-Ankara ve İstanbul?

Bence en iyi adayı koydular İstanbul’a. Turgut Altınok da doğru bir isim. Mansur Yavaş’a göre doğru… Ülkücü oyları paylaşırlar.

“İYİ PARTİ, İYİ KAYBETTİREN OLACAK”

-İyi Parti’nin rolü ne olur?

Buğra (Kavuncu) kötü aday mı arkadaş? Bir şeyler alacaklar, göreceksin. İyi Parti iyi bir kaybettiren olacak bu sefer, söyleyeyim sana.

-Akşener’le görüşecektiniz.

Şu anda öyle bir durum yok.