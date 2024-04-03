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Haberler > Politika > Muhtarlık kavgası bir kişiyi canından etmişti: Olayda 4 tutuklama

Muhtarlık kavgası bir kişiyi canından etmişti: Olayda 4 tutuklama

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Muhtarlık kavgası bir kişiyi canından etmişti: Olayda 4 tutuklama

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan muhtarlık kavgasında bir kişi ölmüş, bir kişi de yaralanmıştı. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. 

Seçimlere başabaş giden yarışların yanı sıra muhtarlık kavgaları da damga vurdu. Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dün öğlen saatlerinde Taşköprü ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü'ye bağlı Donalar köyü muhtar adaylarından Hüseyin Sürer ile Galip Alkaşı (42) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin Sürer, iddialara göre yanında bulundurduğu silahla Galip Alkaşı ile akrabası Mehmet Atasoy’u yaraladı.

Muhtarlık kavgası bir kişiyi canından etmişti: Olayda 4 tutuklama - 1. Resim

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Yaralılar, olay yerine çağırılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Galip Alkaşı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhtarlık kavgası bir kişiyi canından etmişti: Olayda 4 tutuklama - 2. Resim

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Hüseyin Sürer ile babası C.S., abisi B.S. ve Ş.C. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs da tutuklandı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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