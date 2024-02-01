Murat Kurum, gündem olan deprem sözlerine açıklık getirdi: Yalana sarılan siyaset anlayışıyla 31 Mart'ta kaybedecekler

Murat Kurum'un bir canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin açıklamaları gündem oldu. "Depremlerde 130 bin canımız gitmiş" diyen Kurum, sözlerine açıklık getirdi: Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Murat Kurum, dün TV100'de Candaş Tolga Işık'a konuk olarak yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Kurum'un vaatlerini anlattığı yayın sonrası bir cümlesi gündem oldu.

Kurum'un gündem olan açıklaması şöyleydi:

"Her türlü enerjiyi gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Depremlerde 130 bin canımız gitmiş. 11 ilde deprem oldu, bakın İstanbul'da deprem olursa, İstanbul'a bir şey olursa ülke gider. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz."

Kurum'un sözleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği bilgisi nedeniyle gündem oldu.

CANDAŞ TOLGA IŞIK: BU SAYININ 6 ŞUBAT DEPREMLERİYLE ALAKALI OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Yayının moderatörü Candaş Tolga Işık, Kurum'un gündem olan sözlerine sosyal medya hesabından açıklık getirdi. Işık, "Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a "Depremlerde 130 bin kişi öldü" cümlesini tekrar sordum. Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi" dedi.

KURUM: SİYASİ POLEMİK KONUSU HALİNE GETİRİLMESİ GERÇEKTEN ÜZÜCÜ

Işık'ın ardından son açıklama ise Kurum'dan geldi. Kurum, Kahramanmaraş depremlerinde 11 kentte 50 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü.

Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler."