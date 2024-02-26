Murat Kurum 'Reklam belediyeciliği bitecek' dedi, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım sürerken Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum da çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükçekmece mitinginde vatandaşlara seslenen Kurum, mevcut İBB yönetimini sert sözlerle eleştirdi. "CHP belediyeciliği dert demek, sıkıntı demek, çile demek" diyen Kurum, "Bu meydanlar 1 Nisan'da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek" şeklinde konuştu.

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 33 gün sonra sandık başına gidecek. Kritik seçimler için takvim adım adım işlerken adayların seçim çalışmaları da devam ediyor. Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Büyükçekmece mitinginde vatandaşlara seslendi.

'ALGI VE REKLAM BELEDİYECİLİĞİ BİTECEK'

Konuşmasında meydanların dili ve duygusu olduğunu belirten Kurum, "Bugün İstanbul’da gittiğimiz her meydanda olduğu gibi inanın buradan size baktığımda da aynı mesajı ve duyguyu görüyorum. Bu meydan ‘Yeniden İstanbul’ diyecek ve 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek" dedi.

'DERT, SIKINTI, SORUN, ÇİLE...'

İstanbul’da her görüşten insanın kendilerine güvendiğini belirten Kurum, “Biliyorlar ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Sizin evladınız, kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar. Bu 25 yıldır böyle oldu.” ifadelerini kullandı. Vatandaşların AK Parti’nin yönettiği her ilçede eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini gördüklerini söyleyerek, "Ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak 'şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü' görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek” dedi.

Büyükçekmece’nin kentsel dönüşüm ihtiyacının olduğunu ve eski riskli yapıların bir an önce yenilenmesi gerektiğini söyleyen Kurum, "Sen Büyükçekmece’nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün. Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin” sözleriyle mevcut İBB yönetimine yüklendi.

Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“Meydanların dili vardır, duygusu vardır, gönlü vardır. Bugün İstanbul’da gittiğimiz her meydanda olduğu gibi inanın buradan size baktığımda da aynı mesajı ve duyguyu görüyorum. Bu meydan, tıpkı 28 Mayıs’ta olduğu gibi 31 Mart zaferimizi müjdeliyor. Bu meydan ‘Yeniden İstanbul’ diyecek ve 1 Nisan’da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek. İşte bu tablo; Büyükçekmece’mize ve İstanbul’a eser belediyeciliğini getirecek, AK Belediyeciliği getirecek.

'ÖNCE SİZ', 'ÖNCE İNSAN' DİYORUZ

İstanbul’un tüm caddelerinde, misafiri olduğumuz evlerinde, çayını içtiğimiz dükkanlarında; coşku var, heyecan var. İstanbul’da değişim vakti gelmiştir. İstanbulluların hayatını değiştirecek projelerimizle bu şehri yeniden, umudun İstanbul’u yapmaya geliyoruz. İstanbulluların sahipleneceği bir belediyecilik yapmaya geliyoruz.

İstanbulluların hem belediye başkanı hem de kardeşi, evladı olmaya talibiz. İstanbulluların hem oylarına hem de kalplerine, yüreklerine, gönüllerine talibiz. 25 yıldır İstanbul için çalışıyoruz. Çeyrek asırdır gönüller yapmaya, yüreklere dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi de milletimize 5 yıllık fetret döneminin ardından; ‘Önce Siz’ diyoruz. ‘Önce İnsan’ diyoruz.

İnsanımızın özlediği, hasretle beklediği tüm projelerimizi milletimize sunuyoruz. Annelerimizin, babalarımızın, büyüklerimizin duasını almak için bir an bile durmayacağız. Her evladımızın geleceğe dair umudu biz olacağız. İstanbul’un yeniden dirilişine hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdi sizlere soruyorum. Yeniden diriliş için hazır mıyız? İstanbul’da yeniden yükseliş için hazır mıyız?

BOY BOY SELFIE ÇEKTİRMEDİK

Biliyorlar ki, biz söz verdik mi, o sözü tutarız. Sizin evladınız, kardeşiniz Murat Kurum verdiği sözü tutar. Bu 25 yıldır böyle oldu. Elazığ’da, Malatya’da, İzmir’de depremler oldu. El ele verdik, güvenli konutlarımızı kazandırdık. Kastamonu’da, Bartın’da, Giresun'da seller oldu. Milletimizle ağladık, üzüldük; onların yeni geleceği için konutlarımızı eserlerimizi hızlı bir şekilde yaptık.

Asrın felaketinde 11 şehrimiz yara aldı. Boy boy selfieler çektirmedik. Milletimizle ağladık ve bir taraftan da milletimizin geleceği için güvenli konutlar yaptık. 3 ayda 180 bin konutun inşasını başlattık. 15 gün önce oradaki kardeşlerimiz evlerini aldılar.

Bu anlayışla İstanbul’daki bu sıkıntıları gidermek için çalışacağız. Sizler her şeyin en güzeline layıksınız. Sokakta ve sahada olacağız. Buradaki kardeşlerimizin mülkiyet ve konut sorununu çözmek için Recep Başkanımla birlikte olacağız. İstanbul’u düşünmeyen, ilgisi olmayan bir Büyükşehir Belediye başkanım yok diye düşünmeyeceksiniz. Tek derdimiz olan İstanbul için projelerimizi sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz.

BENİMLE 650 BİN YENİ YUVAYI KURMAYA HAZIR MISINIZ?

Projelerimizden duyduğu rahatsızlık nedeniyle sağa sola savrulan, yalpalamaya başlayanlara hedeflerimizi hatırlatalım. Ama şöyle tüm meydandaki kardeşlerimiz hep birlikte ellerimizi kalplerimize koyalım, yüreklerimizi buluşturalım. Yüreklerimizi bu aziz şehirde, sağlıksız yuvalarda yaşayan insanımız için birleştirdik; 1 Nisan sabahı itibarıyla benimle beraber 650 bin yeni yuvayı kurmaya var mısınız? Bu şehirde, ev sahibi olmayan tek bir dar gelirli kardeşimiz ve emeklimiz kalmayınca kadar; benimle beraber 100 bin sosyal konutu yapmaya var mısınız?

İnsanımızın trafik çilesini bitirmek için yeni metro hatlarıyla, iki yakaya yapacağımız tünellerle, 250 bin araçlık otoparklarla, yeni çevre yollarıyla İstanbul’un trafik çilesini bitirmek için benimle beraber misiniz? Şimdi gençlerimize soruyorum. Bu şehrin güzel gençleri için İstanbul’da yaşamak, burada okumak bir ayrıcalık olsun diye benimle beraber yürümeye var mısınız? Ve diyorum ki; yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Büyükçekmece yapar.

CHP BELEDİYECİLİĞİ DERT, SIKINTI, ÇİLE DEMEK

Ne zaman CHP zihniyetinin yönettiği belediyelere baksak 'şehirlerimizin nasıl mağdur kentlere dönüştüğünü' görüyoruz. Çünkü CHP belediyeciliği dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek.

İşte Büyükçekmece; İlçemiz maalesef, iş bilmez ellerde derdin, çilenin, sıkıntının merkezi olmuş. İnanın içimiz acıyor, yüreğimiz sızlıyor. Büyükçekmece’nin bugün trafik sorunu var mı? Var. Bu trafik özellikle turizm sezonunda büyük bir çileye dönüşüyor. Buradaki yolların, alternatif ulaşım araçlarının acilen geliştirilmesi gerekiyor. Büyükçekmece’nin altyapı eksiklikleri var mı? Var.

En başta da su ve kanalizasyon sorunu var. Bu temel altyapı hizmetlerinin de acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesine soruyorum. 5 yıldır İSKİ’yi siz yönettiniz, neden yapmadınız? İSKİ’yi öyle bir hale getirdiniz ki şu anda bu devasa kurum borç batağında ve yönetilemez hale geldi. İSKİ’yi 94 öncesindeki o rezil haline geri döndürenlere, bu şehre 1 litre yeni su kaynağı getiremeyenlere elbette milletimiz hesap soracaktır.

ANKARA'NIN YOLLARINDA KARİYER HESABI YAPANLAR VAR

Bugün İstanbul’un yönetiminde maalesef 1.5 milyon yuvamızda deprem korkusuyla yaşayan 6 milyon insana yardım etmek dururken, Ankara’nın yollarında kariyer hesabı yapanlar vardır. Bugün bir tarafta Fikirtepe’de 60 bin insanımızı yeni yuvalarına kavuşturanlar; diğer tarafta afet anında büyükelçilerle gizli toplantılar yapanlar var.

Bugün bir tarafta Üsküdar Kirazlıtepe’de, Ferah’ta, Mehmet Akif’te ayağındaki çizmelerle şantiye çamuru çiğneyenler; diğer tarafta dün dost dediği adamların hukukunu çiğneyenler var. Bugün bir yanda Pendik’te, Sultanbeyli’de on binlerce yuvanın temelini atanlar, diğer yanda Ankara’da hançer siyasetiyle kendi genel başkanlarının altını oyanlar var.

Bir yanda Güngören’de, Zeytinburnu’nda on binleri yeni yuvalarına kavuşturanlar var, diğer yanda kentsel dönüşüme karşı 1500 dava açanlar var. Bunlar deprem konusu görüşülürken büyükşehir meclisine bile gitmeyip CHP’nin genel başkanlığı için 50 günde 200 gizli toplantı yapanlardır.

Sadece bunlar bile 31 Mart’ta neyin değişeceğini göstermek için yeterlidir. 31 Mart’ta kirli hesaplar bozulacak; milletin hesabı tutacak. 31 Mart’ta milletin sırtına yük olan vagon belediyeciliği gidecek; millet için çalışan lokomotif, gerçek belediyecilik gelecek.

BOŞ POLEMİKLER DERDİNDEYDİN

Sen Büyükçekmece’nin bunca dönüşüm sorunu varken hangi önemli işlerle meşguldün. Ben sana söyleyeyim. Boş polemiklerin derdindeydin, İstanbul dışı gündemlerin peşindeydin. Yeşil alan ve park sorununuz var mı? Var. Büyükçekmece’mizin doğal yeşil alanları var ancak peyzajı yapılmış yeşil alanları ve parkları son derece yetersiz. Sahil şeridimiz maalesef yapılaşma, betonlaşma baskısı altında. Bütün bunların düzelmesi için ne gerekiyor?

AK Parti Belediyeciliği gerekiyor, gerçek belediyecilik gerekiyor. Bizi hiçbir zaman polemiklerin dedikoduların içinde bulamazsınız. Bizi arayanlar Büyükçekmece’nin imar sorununu giderirken görür, sahildeki düzenlemeyi yaparken bulur, bizi arayanlar kentsel dönüşümde, ulaşım çilesini giderirken bulur. Adıyaman’ın Hatay’ın Kastamonu’nun yolunda bulur. Bizi çizmemizi giymiş, kaskımızı takmış memleketin yarınları için çalışırken bulur.