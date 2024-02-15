Özgür Özel istifalarla ilgili sessizliğini bozdu! Tepkilere İzmir üzerinden cevap verdi

Yerel seçimlere 45 gün kala CHP'nin kalesi olarak ifade edilen İzmir'de adaylarını açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta son mesaisini yapacak Tunç Soyer'e ilişkin de önemli açıklamalarda bulundu. Son dönemde artan istifa ve tepkilere üstü kapalı mesaj verdi.

CHP lideri Özgür Özel, 31 Mart’taki yerel seçimler için partisinin İzmir adaylarını tanıttı.

5 yıldır İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan Tunç Soyer'in yeniden aday gösterilmemesine ilişkin konuşan Özgür Özel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SEÇMENİN BEKLENTİSİ YÜKSEK, NOTU KIT

"Tunç Başkanımızı seviyoruz, objektif kriterler uyguladık. İzmir’de CHP belediyeciliği engellemelere rağmen önemli işler yapmıştır" diyen Özel, İzmir seçmeninin haklı olarak beklentilerinin yüksek notunun da kıt olduğundan bahsetti.

"İZMİR'E KADIN ELİ DEĞMELİ"

İzmir seçmeninin çok daha yüksek beklentileri olduğunu bunu da Soyer ile konuştuklarını söyleyen Özel, "İzmir'e cumhuriyet kadınlarının elinin değmesi yönünde talep vardı. O yüzden, 9 kadın listede. Bugün bu kadro yarın İzmir'de CHP Belediyeciliği anlamında bir devrimi gerçekleştirmeye aday. İzmir CHP'nin seçimlerden sonra bambaşka bir dinamizmle muhteşem bir belediyecilik hizmeti verdiğini görecek. İzmir adayları sevdi, 1 Nisan'dan sonra oy veren, vermeyen herkes bu listeye olan memnuniyetini ifade edecek" dedi.

İSTİFALARA ÜSTÜ KAPALI MESAJ

Adaylık sürecinde randevu isteyen herkesle görüştüklerini vurgulayan Özgür Özel, “Tunç Bey ile 3 kere görüştük. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz. Partililik şunu gerektirir; bir yere 40 kişi aday olur, 1 kişi seçilir. Geri kalan 39 kişi seçilmedim diye küserse burası parti olmaz. Bugün Türkiye'de bir kaç tane istifa var. Gazete manşetlerinde onlar yer buluyor. Bu partinin 3 bin 600 tane adaylaşmayan kahramanları var. Partilik aday olmayınca küsmek, kaçmak, başka yere gitmek, rakip gördükleri ve gelseler İzmir'in iliğini sömürecek partilere katkı sağlamak değildir. Particilik aday olduğun güne kadar iddianı korumak, adaylaşamadığı noktada kent için parti için çalışmaktır. Bu partinin isyan edip başka partilere gidenleri değil, hiç bunlara tenezzül etmeyip, partisi için çalışan kahramanları tebrik ediyorum. Esas manşet olması gerekenler bu kahramanlardır" dedi.

BAŞKA DEĞİŞİM OLMAYACAK

Çeşme Belediye Başkan adayının değişme ihtimalleri üzerine de açıklama yapan Özel, "CHP adaylarını tanıtmıştır. Bundan sonra yapılacak değişim devir teslimde yapılacak değişimdir" dedi.

Öte yandan düzenlenen aday tanıtım toplantısına bazı ilçe belediye başkan adaylarının da katılmadığı gözlemlendi.