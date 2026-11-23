Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel yeni A takımını bu hafta belirliyor. Parti Meclisi (PM), 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de toplanacak. Toplantıda yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlenerek kamuoyuna açıklanacak.

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1. Olağan Kurultay'ın üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen yönetimini henüz oluşturamayan Özel'in, parti içinde kırgınlık yaşanmaması için süreci ağırdan aldığı ifade ediliyor.

MYK'da görev almak isteyen çok sayıda isim bulunduğu, Özgür Özel'in adaylar arasında tercih yaparken kimseyi küstürmemek için ince eleyip sık dokuduğu belirtiliyor.

Özgür Özel'i sıkıntı bastı

MYK PAZARLIĞI KIZIŞTI

Yönetim kadrosunda yer almak isteyen isimlerin fazla olmasının MYK pazarlıklarını da zorlaştırdığı öğrenildi. MYK dışında kalacak isimlerin parti yönetimiyle ilişkilerinin zarar görmesinden endişe edildiği ifade edilirken, Özel'in, liste dışında bırakacağı isimlerin vereceği tepkileri de hesaba kattığı ifade ediliyor. Parti kulislerinde, "Bu liste sadece görev dağılımı değil, aynı zamanda parti içindeki dengeleri koruma meselesi" değerlendirmesi yapılıyor

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