Sandıktan sadece 3 oy çıktı: İşte seçimlerin en az oy alan partisi

Resmi olmayan sonuçlara göre birçok bölgede 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları netleşti. Yerel seçimlerde sadece Mudurnu'da aday çıkaran Güç Birliği Partisi, 3 oyla en az oy alan parti oldu.

Türkiye, dün 5 yıl boyunca görev yapacak yeni yerel yöneticilerini belirledi. 31 Mart yerel seçimlerine, ittifaksız giren CHP, 1977 seçimlerinden sonra resmi olmayan sonuçlara göre birinci parti konumuna yükseldi. İktidardaki, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise yarışı ikinci sırada tamamladı ve 22 yıllık iktidarında ilk kez seçim yenilgisi aldı.

SADECE 3 OY ALDI

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi, en az oy alan parti oldu. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde 3 oy aldı. Böylece parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

Araştırmacı Mert Uzunsoy, Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyun, Türkiye’de ilk kez bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Uzunsoy'un paylaşımı şöyle:

"Seçim verilerini birçok açıdan ele alıp analiz edeceğiz ancak ilk olarak en ilginç verilerden birini paylaşayım. Seçime yalnızca Mudurnu’da katılan Güç Birliği Partisi toplamda yalnızca üç (3) oy elde etti. Ve cumhuriyet tarihinde bir seçimde en az oy alan siyasi parti oldu."