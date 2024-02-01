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    • İttifak açıklaması ertelendi: AK Parti ve Yeniden Refah'tan sürpriz seçim zirvesi

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın yarın yapacağı ittifak açıklaması ertelendi. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi'nin heyetleri bu akşam bir araya gelecek. Erbakan'ın seçim kararını ise pazartesi açıklaması bekleniyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İttifak açıklaması ertelendi: AK Parti ve Yeniden Refah&#039;tan sürpriz seçim zirvesi
    Yeniden Refah Partisi, Yerel Seçim, İttifak, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye hızla yerel seçime giderken siyasi partiler de tutumlarını açıklamaya devam ediyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da seçim kararlarını yarın açıklayacaktı.

    Fakat yaşanan son gelişmeyle Erbakan'ın yarınki açıklaması ertelendi. AK Parti ve Yeniden Refah Partisi heyetlerinin bu akşam bir araya geleceği öğrenildi. 

    Görüşmenin adresi de Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi olacak.

    Erbakan'ı ertelenen açıklamayı ise pazartesi günü yapması bekleniyor.

    NE OLMUŞTU?

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 30 Ocak'ta yaptığı açıklamada, yeni bir görüşme olmayacağı mesajını vermişti.

    Kılıç, "Heyetler arasındaki ittifak görüşmeleri tamamlandı. Bundan sonrası için yeni bir görüşme yapmaya gerek kalmadı. Biz ittifak sürecinin daha fazla uzaması düşüncesinde değiliz" demişti.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeniden Refah PartisiYerel Seçimİttifak
    Haberler > Politika > İttifak açıklaması ertelendi: AK Parti ve Yeniden Refah'tan sürpriz seçim zirvesi
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