Turgut Altınok 'birinci sorun ulaşım' dedi, Ankara'ya yapacağı ilk icraatı açıkladı

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın birinci sorununun 'ulaşım' olduğunu söyleyerek projelerini anlattı. Avrupa başkentleri arasında sadece Ankara'da metro olmadığını söyleyen Altınok, "5 senede 80 kilometre metro yapacağız" dedi.

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı, siyasi arena kızıştı. Adaylar projelerini ve vaatlerini bir bir açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, katıldığı televizyon programında Ankara'nın ulaşım problemine değindi ve başkente 80 kilometrelik metro sözü verdi.

"İLK İŞ HAVAYOLU METROSUNU YAPACAĞIM"

Turgut Altınok'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Birinci sorun ulaşım. Ulaşımı otobüslerle çözeceğiz. Elektrikli otobüsler alacağız. Akaryakıt giderinden belediye tasarruf edecek. Ciddi bir trafik problemi var. Yeni yollar yapılmadı, metro sözleri yapılmadı. 2023'te 100 bin yeni araç yollara girdi. Yollar aynı.

Avrupa başkentleri arasında metro olmayan tek başkent Ankara'dır. İlk iş havayolu metrosunu yapacağım. Çözüm metro ağlarıyla donatmak. Sitelerde 200 bin kişi çalışıyor ama ulaşım ciddi bir sorun. Seçimden önce sözler veriliyor. 58 kilometre metro sözü var ama 5 santim metro yapmadı.

"5 SENEDE 80 KM METRO YAPACAĞIZ"

5 senede 80 kilometre metro yapacağız. Bir bölümünü hükümetimiz yapacak, bir kısmını ABB olarak biz yapacağız. 75 tane Ankara'ya köprü kavşak yapacağız. 5 yıl içinde 17 alt-üst geçit yapıldı. Yeterli değil.

Biz 20 yıldır sosyal yardım yapıyoruz. Hiç afişlere asmadık. Sosyal yardımları artıracağız, yüzde 10'a çıkaracağız. Şu an yapılanlar yeterli değil. Kızılay'da şu an bütün taşlar kırık. 5 yıl önce söz vermiş, yüzde 5'ini yapmamış. Sosyal medyada bir Ankara var, bir de gerçek Ankara var.

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIMI ÜCRETSİZ YAPACAĞIZ"

Başkan 5 yılı değil, geleceği yönetir. 11 kapalı spor salonu yapıyoruz. Büyükşehirin yaptığı spor salonu yok. 10 tane Organize Sanayi Bölgesi yapacağız. Gençlerimize, üniversite öğrencilerine ulaşımı ücretsiz yapacağız. 20 bin üniversiteliye ayda 1500 TL karşılıksız burs vereceğiz. 10 bin kişilik öğrenci yurdu yapacağız. 10 bin konut yapacağız ve öğrenciye düşük kiralı konutları kiralayacağız.

Çankaya'da 150 okul vardı, 100'ünün duvarında çevre düzenlemesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılmıştır. 400 bin ilköğretim öğrencimize kahvaltı ve süt vereceğiz. Sütler çiftliğimizden gelecek. Bunlar bizlerin yıllar önce yaptığı işler. Öğrencilere ücretsiz sineme ve tiyatro bileti vereceğiz.

"ANKARA'YI DÜNYA BAŞKENTİ YAPACAĞIZ"

Ülkenin başkenti tarımın da başkenti. Çiftçimizi destekleyeceğiz. Emeklimize 5 bin lira vereceğiz. 2 bin 500 lira kart mahalledeki küçük esnaflardan alışveriş yapacak. Doğalgaz desteğini bin liraya çıkaracağız. Ankara'yı dünya başkenti yapacağız."