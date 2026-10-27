Türk dünyası Ankara'da kenetleniyor: Şimdi birlik zamanı

Ankara’da düzenlenecek 13’üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ile dönem başkanlığı Türkiye’ye devrediliyor. Ticaretten spora kritik kararların alınacağı zirvede; e-Ticaret platformu, Ortak Müze Kart, üye ülke futbolcularının liglerde yerli statüsünde oynaması ve iki yılda bir Türk Dünyası Futbol Kupası düzenlenmesi gibi adımlarla üye devletler arasındaki entegrasyon pekiştirilecek.

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AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, bu hafta Ankara'da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenecek zirvede çok sayıda anlaşmanın imzalanacağını belirten Zorlu, ticaretten ulaştırmaya, spordan turizme kadar birçok alanda ortak adımlar atılacağını söyledi.

Zorlu, TDT üyesi ve gözlemci 8 devletin 2025 yılı toplam milli gelirinin yaklaşık 2,5 trilyon dolara, mal ve hizmet ticaretinin ise 1,5 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "Bunu tek ekonomi olarak düşündüğümüzde dünyanın ilk 10 ekonomisi büyüklüğünden söz ediyoruz." dedi.

TDT ekonomilerinin 2025'in ilk dokuz ayında ortalama yüzde 6 büyüdüğünü kaydeden Zorlu, Türkiye'nin son beş yılda yedi Türk devletiyle 115 milyar dolarlık ticaret yaptığını, 2026'nın ilk dokuz ayında ise ticaret hacminin yüzde 7,5 artarak 21,2 milyar dolara yükseldiğini ifade etti. Zirve kapsamında Türk Dünyası Kadın Diplomasi Forumu düzenleneceğini açıklayan Zorlu, Türk devletleri arasında kurulması planlanan Kadın ve Aile Konseyi için de son aşamaya gelindiğini bildirdi.

ORTAK FUTBOL KUPASI

Zorlu, Ortak Müze Kart Uygulaması ile ülkeler arasındaki kültürel bağların güçleneceğini söyledi. Havalimanlarında Türk Devletleri vatandaşlarına ortak kontuar imkânı için görüşmelerin son aşamada olduğunu belirten Zorlu, futbol federasyonları arasında varılan mutabakatla oyuncuların karşılıklı olarak yabancı değil yerli statüsünde sayılacağını, ayrıca iki yılda bir Türk Dünyası Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını açıkladı. Ortak bir e-Ticaret platformunun kurulması konusunda da mutabakat sağlandığını aktardı.

29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ndeki Millet Ormanı'nın açılacağını belirten Zorlu, alanda Bilge Kağan, Kültigin ve Tonyukuk yazıtlarının bire bir örneklerinin, Ahlat mezar taşlarının replikalarının ve üye ülkeleri temsil eden otağların yer alacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderlerin katılımıyla resepsiyon düzenleneceğini, 30 Ekim'de ise TDT 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin gerçekleştirileceğini ifade eden Zorlu, zirveyle birlikte teşkilatın dönem başkanlığının Türkiye'ye geçeceğini ve gelecek yıl Türk dünyasıyla ilgili çalışmaların daha da yoğunlaşacağını kaydetti.

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