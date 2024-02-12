Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan oldu

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Gökhan Zan'ı açıkladı. Zan ilk açıklamasında CHP'den tekrar aday gösterilen ve adaylığı tepki çeken Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a çağrı yaparak, "Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim" dedi.

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı açıklandı. İyi Parti'den istifa eden Gökhan Zan aday olarak gösterildi.

CHP yönetimine seslenen Zan, "Deprem suçlarına adı karışmış yeniden aday göstermeniz kabul edilemez. Yaptırdığınız hiçbir anket enkazda yaşamını yitiren gerçeğinden daha doğru sonuç vermez. Yapmayın" ifadelerini kullandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a çağrı yapan Zan, "Çekilin ve Hatay İttifakı'nın etrafında birleşelim" dedi.

"CHP, Lütfü Savaş'ı değiştirirse adayınızı geri çeker misiniz?" sorusuna TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, "Bizim attığımız bu adım ne CHP'ye ne Lütfü Savaş'a karşı bir adım. CHP'li dostlarımız üstlerine düşeni yaparsa biz de üzerimize düşeni yaparız" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Eski futbolcu Gökhan Zan, 6 Şubat depremlerinden sonra siyasete atılmıştı. Zan, 14 Mayıs'taki milletvekili seçimlerinde İyi Parti'den aday olmuştu.

Gökhan Zan, altı ay sonra partiden ayrılma kararı almıştı. Zan, 27 Aralık'ta sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bilindiği üzere siyasete girme nedenim Hatay’a destek olabilmek, deprem gibi ağır bir felaketin ardından kardeşlerimin sesini Meclis’te duyurabilmekten ibaretti. Gelinen noktada siyaset arenasında bunun pek de mümkün olmadığını görmemden hareketle İyi Parti’den istifa ediyorum."