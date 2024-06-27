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Haberler > Politika > Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Sonbaharda siyaset sahnesinde...

Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Sonbaharda siyaset sahnesinde...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Sonbaharda siyaset sahnesinde...
Yavuz Ağıralioğlu, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yavuz Ağıralioğlu “Partimizi sonbaharda kuracağız. Henüz ismi belli değil” dedi; Mevcut vekillerden katılım olabileceğini söyledi.

HABER MERKEZİ ANKARA - Uzun bir süre önce İyi Parti’den kopan 27. Dönem Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kuracağını resmen açıkladı. “Partimizi sonbaharda kuracağız. Henüz ismi belli değil” diyen Ağıralioğlu, partisine mevcut milletvekillerinden de katılanlar olabileceğini söyledi.

"BİZ DE 3A İLE YOLA ÇIKACAĞIZ"

Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ağıralioğlu, AK Parti’nin  “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele” vaadini simgeleyen 3Y ile yola çıktığını hatırlatarak, “Biz de 3A ile yola çıkacağız. Akıl, Ahlak ve Adalet. 3Y halledilseydi belki bunlara ihtiyaç kalmayacaktı. 3Y iddiasıyla çıkılmış siyasi yolculuğun bizim omuzlarımıza yüklediği mesuliyet 3A mecburiyetidir. Akla, ahlaka ve adalete ihtiyacımız var” diye konuştu. 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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