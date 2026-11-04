Yeni Partili belediye, mama parasını telefonuna yatırmış

Sayıştay'ın, Yeni Partili İzmir Selçuk Belediyesi'ne ilişkin raporunda, denetim eksikliği nedeniyle haksız sosyal yardım ödemeleri yapıldığı ve sahipsiz hayvanların mama ile barınak bütçesinin cep telefonu alımı gibi amaç dışı harcamalara aktarıldığı tespit edildi.

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Yeni Partili İzmir Selçuk Belediyesiyle ilgili Sayıştay raporunda dikkat çeken tespitler yer aldı.

Raporda, belediyenin sosyal yardım işlemlerinde mükerrer ve haksız ödemelerin önlenmesine yönelik kontrol süreçlerinde eksiklikler bulunduğu belirtildi.

Ayrıca ayrı hanelerde oturan eşlere haksız sosyal yardım yapıldığı ifade edildi.

MAMA PARASIYLA CEP TELEFONU ALMIŞLAR

Belediyenin sahipsiz sokak hayvanlarına mama alımı ve barınak yapımı için ayırdığı kaynağın cep telefonu alımı gibi farklı harcamalarda kullanıldığı ifade edildi.

Öte yandan ilçede yeteri kapasitede barınak yapılmadığı da kaydedildi.

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