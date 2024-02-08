Yeniden Refah Partisi AK Parti ile ittifak için görüşecek mi? YRP'den yeni açıklama

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi (YRP) arasında İstanbul için 'yeniden' ittifak görüşmesi yapılacağı iddialarını yalanlayan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı Şerif Varol, önümüzdeki günlerde kendi adaylarını duyuracaklarını açıkladı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala aday açıklama çalışmaları sürüyor. Önümüzdeki günlerde aday tanıtım toplantısı düzenleyecek olan Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) AK Parti ile görüşmesinden 'ittifak' sonucu çıkmamıştı ancak DEM Parti cephesinden gelen açıklamalar sonrası parti kulislerinden yeniden hareketlilik yaşandı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından AK Parti'nin Yeniden Refah Partisi ile İstanbul için yeniden görüşme yapabileceği ileri sürüldü.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İDDİALARI YALANLADI

Yeniden Refah Partisi'nden, AK Parti ile yeniden görüşme olacağı iddialarına cevap geldi. TGRT Haber'e konuşan Yeniden Refah Partili bir yetkili, iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve heyetler arası bir temasın olmayacağını ifade etti.

Yeniden Refahlı yetkili "Yeniden Refah Partisi, adaylarını duyuracak" ifadelerini kullandı.

İKİ PARTİ ANLAŞMA SAĞLAYAMAMIŞTI

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasında geçtiğimiz günlerde ittifak için görüşmeler gerçekleştirilmiş ancak bir sonuca varılamamıştı. Genel Başkan Fatih Erbakan, 3 Şubat'ta yerel seçimlere tek başlarına gireceklerini duyurmuştu.

Erbakan, "İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık. Madem İstanbul ve Ankara'nın CHP zihniyetinden kurtarılmasını istiyoruz, o zaman muhataplarımızdan da bu yaklaşımı görmemiz lazımdı. AK Parti ile bu seçimlerde ittifak yapmamaya; Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı çıkarmaya karar verdik. Bu üç şehirdeki adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara'da ilan edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.