Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var

30 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 12:08

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ocak’ta 76 yaşına girecek. Klasik araç koleksiyonuyla bilinen Bahçeli’ye hem doğum günü hem de yeni yıl dolayısıyla MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, üç özel yapım silah hediye etti.

HEDİYE EDİLEN SİLAHLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Partinin ağır toplarından MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Bahçeli’ye yerli üretim olan Yavuz marka silah hediye etti. Yalçın’ın hediye ettiği silahta dikkat çeken detaylar vardı.

AİLE TUĞRASI VE GENÇLİK FOTOĞRAFLARI İŞLENDİ

Silahın yanlarına Bahçeli’nin aile tuğrası, gençlik fotoğrafları işlendi. Ayrıca önemli sözleri yazdırıldı. Kabzasında ise sağlı sollu 7 Ağustos 2016’da gerçekleşen Yenikapı mitinginde çekilen fotoğraflarına yer verildi.

YÖNTER’DEN 135 YILLIK SMITH WESSON

Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Yönter ise Genel Başkan Bahçeli’ye ‘Smith & Wesson’ marka bir silah hediye etti. 1892 yapımı antika olan silah beş patlar özelliğinde. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sabiha Gökçen’e hediye ettiği ve Anıtkabir’de sergilenen silahın aynı serisi olma özelliğini de taşıyor. 1892 ile 1920 arasında 116 bin adet üretilen silahın, özel olarak silah ustasına bakımı yaptırıldı.

TBMM İDARİ AMİR ATAY’DAN SARSILMAZ HEDİYESİ

MHP’li TBMM İdare Amiri Atay da MHP Lideri’ne özel işlemeli bir silah hediye etti. Sarsılmaz imzalı silahın üzerinde el işlemesi, ceviz kabzasında Bahçeli’nin fotoğrafı, Türk bayrağı ve üç hilal yer aldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

Öte yandan Bahçeli'ye verilen hediyeler sosyal medya kullanıcıların da gündemindeydi. Çok sayıda vatandaş silahlardaki detaylarla ilgili birbirinden yorumlarda bulundu.