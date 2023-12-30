Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var
1 Ocak’ta yeni yaşına girecek olan MHP lideri Bahçeli’ye partinin üst düzey isimlerinden manidar hediyeler verildi. İşte Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sermet Atay, antika ve koleksiyon merakıyla bilinen Bahçeli’ye hediye edin 3 özel yapım silah…
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ocak’ta 76 yaşına girecek. Klasik araç koleksiyonuyla bilinen Bahçeli’ye hem doğum günü hem de yeni yıl dolayısıyla MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, üç özel yapım silah hediye etti.
HEDİYE EDİLEN SİLAHLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
Partinin ağır toplarından MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Bahçeli’ye yerli üretim olan Yavuz marka silah hediye etti. Yalçın’ın hediye ettiği silahta dikkat çeken detaylar vardı.
AİLE TUĞRASI VE GENÇLİK FOTOĞRAFLARI İŞLENDİ
Silahın yanlarına Bahçeli’nin aile tuğrası, gençlik fotoğrafları işlendi. Ayrıca önemli sözleri yazdırıldı. Kabzasında ise sağlı sollu 7 Ağustos 2016’da gerçekleşen Yenikapı mitinginde çekilen fotoğraflarına yer verildi.
YÖNTER’DEN 135 YILLIK SMITH WESSON
Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Yönter ise Genel Başkan Bahçeli’ye ‘Smith & Wesson’ marka bir silah hediye etti. 1892 yapımı antika olan silah beş patlar özelliğinde. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sabiha Gökçen’e hediye ettiği ve Anıtkabir’de sergilenen silahın aynı serisi olma özelliğini de taşıyor. 1892 ile 1920 arasında 116 bin adet üretilen silahın, özel olarak silah ustasına bakımı yaptırıldı.
TBMM İDARİ AMİR ATAY’DAN SARSILMAZ HEDİYESİ
MHP’li TBMM İdare Amiri Atay da MHP Lideri’ne özel işlemeli bir silah hediye etti. Sarsılmaz imzalı silahın üzerinde el işlemesi, ceviz kabzasında Bahçeli’nin fotoğrafı, Türk bayrağı ve üç hilal yer aldı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ
Öte yandan Bahçeli'ye verilen hediyeler sosyal medya kullanıcıların da gündemindeydi. Çok sayıda vatandaş silahlardaki detaylarla ilgili birbirinden yorumlarda bulundu.
Kaynak: Türkiye Gazetesi