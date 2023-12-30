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    Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var

    1 Ocak’ta yeni yaşına girecek olan MHP lideri Bahçeli’ye partinin üst düzey isimlerinden manidar hediyeler verildi. İşte Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Sermet Atay, antika ve koleksiyon merakıyla bilinen Bahçeli’ye hediye edin 3 özel yapım silah…

    Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 1 Ocak’ta 76 yaşına girecek. Klasik araç koleksiyonuyla bilinen Bahçeli’ye hem doğum günü hem de yeni yıl dolayısıyla MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve TBMM İdare Amiri Sermet Atay, üç özel yapım silah hediye etti.

    HEDİYE EDİLEN SİLAHLARDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

    Partinin ağır toplarından MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Bahçeli’ye yerli üretim olan Yavuz marka silah hediye etti. Yalçın’ın hediye ettiği silahta dikkat çeken detaylar vardı.

    Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var

    AİLE TUĞRASI VE GENÇLİK FOTOĞRAFLARI İŞLENDİ

    Silahın yanlarına Bahçeli’nin aile tuğrası, gençlik fotoğrafları işlendi. Ayrıca önemli sözleri yazdırıldı. Kabzasında ise sağlı sollu 7 Ağustos 2016’da gerçekleşen Yenikapı mitinginde çekilen fotoğraflarına yer verildi.

    YÖNTER’DEN 135 YILLIK SMITH WESSON

    Bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Yönter ise Genel Başkan Bahçeli’ye ‘Smith & Wesson’ marka bir silah hediye etti. 1892 yapımı antika olan silah beş patlar özelliğinde. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Sabiha Gökçen’e hediye ettiği ve Anıtkabir’de sergilenen silahın aynı serisi olma özelliğini de taşıyor. 1892 ile 1920 arasında 116 bin adet üretilen silahın, özel olarak silah ustasına bakımı yaptırıldı.

    Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var

    TBMM İDARİ AMİR ATAY’DAN SARSILMAZ HEDİYESİ

    MHP’li TBMM İdare Amiri Atay da MHP Lideri’ne özel işlemeli bir silah hediye etti. Sarsılmaz imzalı silahın üzerinde el işlemesi, ceviz kabzasında Bahçeli’nin fotoğrafı, Türk bayrağı ve üç hilal yer aldı.

    SOSYAL MEDYADA İLGİ ÇEKTİ

    Öte yandan Bahçeli'ye verilen hediyeler sosyal medya kullanıcıların da gündemindeydi. Çok sayıda vatandaş silahlardaki detaylarla ilgili birbirinden yorumlarda bulundu. 

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Devlet BahçeliMhpHediyeDoğum GünüSemih Yalçın
    Haberler > Politika > Yıl başında yeni yaşına girecek Bahçeli’ye 3 özel hediye! Silahlarda birbirinden ilginç detaylar var
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