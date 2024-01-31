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    • YSK'dan oy pusulası kurasında 'şaibe' iddialarına açıklama

    59 günün kaldığı yerel seçimlerde takvim adım adım işlerken, YSK oy pusulası kurasında 'şaibe' iddiaları için açıklama yaptı. Açıklamada, kura çekiminde basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı, yayın akışının izlenmesi halinde durumun çok net bir şekilde görüleceği kaydedildi.

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    YSK&#039;dan oy pusulası kurasında &#039;şaibe&#039; iddialarına açıklama
    Ysk, Parti, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Ajanslar

    Türkiye, 59 gün sonra yerel seçimler için sandığa gidecek. Siyasette mesai hız kesmeden devam ederken 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için hazırlanacak oy pusulasında partilerin yer alacağı sıra 27 Ocak’ta YSK’daki kurayla belirlendi. Kuraya göre AK Parti pusulada ilk sırada olacak.

    18. sırada yer alacak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve 12. sırada yer alan Zafer Partisi AK Parti'nin ilk sırada çıktığı kurada şaibe olduğu iddiasıyla YSK’ya itiraz etti. YSK da iki partinin ayrı ayrı gönderdiği itirazları reddetti.

    YSK'DAN 'ŞAİBE' İDDİALARINA AÇIKLAMA

    YSK'dan "siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı" ve "birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği" iddialarına yönelik yeni açıklama geldi.

    'BASIN HER AÇIDAN GÖRÜNTÜ ALDI'

    Açıklamada, YSK Başkan ve Üyeleri huzurunda, yasa gereği kurulun her toplantısına katılan 6 siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı takip ettiği, 20'ye yakın yayın kuruluşunun sabit ve hareketli bir şekilde görüntü aldığı bir ortamda kura çekiminin gerçekleştirildiği, hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı belirtildi.

    Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü aldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Buna rağmen, temsilcisi tarafından bir siyasi parti adına kura çekim işlemi gerçekleştirilirken tek bir açıdan çekilmiş bir görüntü üzerinden, sosyal medyada kura çekimi işleminin, bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması maksadıyla planlı bir şekilde organize edildiği yönünde asılsız haberler ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür.

    Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine, siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın-yayın mensupları, gerek YSK Üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

    Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00-14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi hâlinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir."

    2019'DA SAADET PARTİSİ BİRİNCİ SIRADAYDI

    Açıklamada, ayrıca, birleşik oy pusulasında 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci sırada Demokratik Halk Partisi'nin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan seçimlerde birinci sırada Sosyaldemokrat Halk Partisi'nin, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan seçimlerde Hür Dava Partisi'nin, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde ise birinci sırada Saadet Partisi'nin yer aldığının görüldüğü kaydedildi.

    Öte yandan 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerde partilerin pusula sıralaması şöyle:

    1 – AK Parti

    2 – İYİ Parti

    3 – Sol Parti

    4 – BBP

    5 – Memleket Partisi

    6 – Anavatan Partisi

    7 – DSP

    8 – Yeniden Refah Partisi

    9 – Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

    10 – Türkiye Komünist Partisi

    11 – Anadolu Birliği Partisi

    12 – Zafer Partisi

    13 – Halkın Kurtuluş Partisi

    14 – Türkiye Komünist Hareketi

    15 – Bağımsız Türkiye Partisi

    16 – Gelecek Partisi

    17 – Yeni Türkiye Partisi

    18 – CHP

    19 – Emek Partisi

    20 – HÜDA-Par

    21 – Hak ve Özgürlükler Partisi

    22 – Ocak Partisi

    23 – Adalet Birlik Partisi

    24 – Demokrat Parti

    25 – Güç Birliği Partisi

    26 – Millet Partisi

    27 – Milli Yol Partisi

    28 – Adalet Partisi

    29 – Genç Parti

    30 – Aydınlık Demokrasi Partisi

    31 – MHP

    32 – TİP

    33 – DEVA Partisi

    34 – Saadet Partisi

    35 – Vatan Partisi

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Ajanslar
    YskPartiSeçim
    Haberler > Politika > YSK'dan oy pusulası kurasında 'şaibe' iddialarına açıklama
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