Görmeden inanmak

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görmeden inanmak önemlidir. Bekara suresinin başında, iyiler övülürken, (Onlar gayba inanırlar) buyuruluyor. Bazı büyükler bunu ilginç olaylarla anlatmaya çalışmışlardır.

Behlül Dânâ hazretleri bir gün kumlarla, çer çöple ev-köşk yapıyormuş, gören oyun oynuyor zannedermiş. Harun Reşid yanından geçerken soruyor:

- Ya Behlül ne yapıyorsun?

- Cennette evler-köşkler yapıyor satıyorum.

- Peki kaça satıyorsun?

- Bir altına.

Harun Reşid, bizim kardeşe yine bir şeyler oluyor, diyerek gitmiş. Ertesi günü Harun Reşid’in hanımı da görmüş, o da sormuş:

- Behlül ne yapıyorsun?

- Cennet için ev yapıp satıyorum.

- Peki kaça satıyorsun?

- Bir altına.

- Peki al bir altını.

Akşam Harun Reşid rüyasında Cennette bir köşk görmüş, güzel mi güzel, çok beğenmiş, demiş ki bu köşk kimin? (Hanımınızın) demişler. Ertesi gün gördüğü rüyanın tesiriyle Behlül Dânâ hazretlerini aramış. Bakmış aynı yerinde yine kumlardan, çer çöpten evler-köşkler yapıyor. Harun Reşid soruyor:

- Ne yapıyorsun?

- Cennette ev-köşk yapıyorum.

- Peki kaç para?

- Bin altın.

- Dün bir altın diyordun bugün bin altına çıkarmışsın. Bunun sebebi ne?

- Hanımınız dün görmeden bir altına aldı. Ama sen gördükten sonra istiyorsun. Onun için bin altın bile az.