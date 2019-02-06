Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin lider üreticilerinden Mustafa Köseoğlu, ürettikleri; soğuk hava depoları, soğuk oda panelleri, soğuk oda kapıları ve endüstriyel soğutma cihazlarına olan rağbetin arttığını ve ülkemizin bu pazardaki yerini açıklayarak, kullanıcıların soğutma sistemlerini kullanırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında şu tavsiyelerde bulundu;

DOĞRU SOĞUTMA SİSTEMİNİ KULLANMAK ÖNEMLİ

“Eski Anadolu insanları geniş kuyular kazar, toprağın soğuğundan faydalanarak gıdalarını muhafaza ederlerdi. Ekolojik dengenin her geçen gün daha fazla bozulması ve teknolojinin buna karşı çözümler üretmesiyle gıdaların muhafazası soğuk hava depolarına taşınmaya başladı. Soğutma sistemlerinin sabit odalar şeklinde olanından konteyner şeklinde olanlarına kadar birçok çeşidi bulunuyor. Özellikle uzun mesafeler kat ederek bir ürünü başka bir yere götüren lojistik firmalarının imdadına koşan konteyner dolaplar sayesinde ürünü ilk günkü doğallığında muhafaza etmek mümkün… Soğuk hava depolarını birçok sektör kullanıyor. Özellikle hazır yemek hizmeti veren şirketler gıdaları ve ürünlerini korumak için soğuk odalara ihtiyacı var. Soğuk hava depolarında en doğru tercihi yapmak lazım. Aksi halde doğru ve güvenilir soğuk hava odalarında muhafaza edilmeyen gıdalar bakteri türetecek, bu da gıda zehirlenmesi gibi sonuçlar doğuracaktır.” diyen Mustafa Köseoğlu sözlerine şöyle devam etti.

AR-GE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

“Genç, dinamik mühendis kadromuz ile ülkemizi soğutma sistemleri pazarında zirveye taşımak için azami gayret sarf ediyoruz. ISO 9001:2015 Kalite, ISO 14001:2015 Çevre, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı, TSE ve CE belgelerimiz ile müşterilerimize verdiğimiz güveni belgeliyoruz. Tamgüç Soğutma internet sitesinde de yer verdiğimiz; soğuk hava depoları, soğuk oda panelleri, soğuk depo kapıları ve soğutma cihazları ile herkes aradığı soğuk güveni bizde bulabiliyor.”

TÜRKİYE’NİN SOĞUTMA SİSTEMLERİ PAZARINDAKİ ROLÜ ÇOK BÜYÜK

“Üretimlerimizden de olan bazı soğutma sistemleri müşterinin hayal gücüne, kullanım alanına en uygun şekilde çizilerek, üretilebiliyor. Bu da standart ürün üretip pazara sunmaktan daha cazip bir hale geliyor. 1999 yılından bu yana ülke ekonomisinde ihracat alanında büyük rol oynamamızdaki en önemli unsur budur. Soğutma sistemleri, özellikle sıcak iklime sahip ülkelerde daha fazla ihtiyaç duyulan bir sistem. Ülkemiz de bu alanda büyük bir ihracat payına sahip. Üretilen sistemler müşterilerin tüm ihtiyacını rahatlıkla karşılamanın yanı sıra kaliteli ve uzun ömürlü.” olabilir dedi.

SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN SAĞLIĞA DA ETKİSİ MEVCUT

Mustafa Köseoğlu; “Soğutma sistemlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur soğutmanın doğru şekilde yapılarak muhafaza edilecek ürünün doğallığında herhangi bir deformasyon meydana getirmemesidir. Muhafaza edilen her zaman gıda olmuyor, şoklanmış ürünlerden tıbbi ilaçlara kadar birçok ürün soğuk hava depolarında muhafaza edilmeye ihtiyaç duyuyor. Bir ilacın doğru sıcaklık ve koşulda saklanmaması halinde hastaya vereceği zararlar tahmin edilemeyecek kadar büyük olabilir. Bu nedenle işi doğru ve yılların tecrübesiyle yapan kişilerle çalışmak önemli, bu bir üretim işinden çok sorumluluk işi…” diyerek sözlerine şöyle devam etti.

GIDALARI AYLARCA TAZE MUHAFAZA ETMEK MÜMKÜN

“İnsanlar artık evlerine derin dondurucu almaktan çok soğuk hava depoları kurmayı planlıyorlar. Her boyda imal edilebilen soğuk hava depoları, soğuk hava panel ve kapıları sayesinde gıdaları aylarca taze muhafaza etmek mümkün…”

SOĞUK HAVA DEPOLARI VE SOĞUTUCULARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VAR

“Bu depoları en kaliteli şekilde üretip müşteriye teslim etmek de yetmiyor. Bu depoların en doğru şekilde kullanılması hakkında bilgilendirmek de önemli. “Ben depoyu kurdum giderim sorumluluk kullanıcının” demek olmaz. Sadece soğuk hava depoları değil, ev tipi dondurucuların da doğru kullanılmaması sağlığı olumsuz etkileyecek sonuçlar doğurabilir. Özellikle kurban etlerinin veya annelerimizin, hanımlarımızın yaptığı kışlık hazırlıklar doğru muhafaza edilmediğinde gıda zehirlenmeleriyle sonuçlanabiliyor. Daha önce birçok emsalini gördüğümüz bu durumlara karşı tedbirli olmak önemli. Soğutucular ve soğuk hava depoları doğru sıcaklıkta ve hijyende muhafaza edilmeli, özellikle dolap içindeki bölmeler doğru şekilde kapatılarak ürünler içlerinde saklanmalı, üretici firmanın verdiği kullanım talimatlarına riayet edilmeli. Toplu yemek hizmeti veren şirketler ürünlerini doğru muhafaza etmediklerinde gıda zehirlenmesi sebebiyle büyük sorunlar yaşayabilmekteler. Böyle kötü durumlarla karşı karşıya kalmamak için öncelikle kaliteli ve özel üretim bir soğutma sistemi kullanmakta fayda var.” diyerek sözlerine son veren Mustafa Köseoğlu son olarak; “Sağlık para kazanmaktan daha önemlidir, biz Türkiye’nin en büyük soğutma sistemi ihracatçılarından biriyiz fakat daha fazla para kazanmak yerine daha fazla insan kazanmayı kendimize ilke ediniyoruz” dedi.