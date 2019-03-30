Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceden bilindiğinde tedbir alınabilecek hastalıkları tespit etmek için yerli bir tarama kiti geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istediklerini belirtti. SMA’nın önceden tespit edilebilmesi için tarama metodu üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Koca, şu açıklamalarda bulundu: İlacı çok pahalı olan SMA, irsî geçen bir hastalık. Taranabilirliği evlilik öncesi basit bir testle yapılacak. Hatta hastanın gelmesine gerek yok. Kanın emdirildiği bir kâğıdın postalanmasıyla da mümkün olabilir. Kit, yurt dışında pahalı. Tarama olabilmesi için kiti yerlileştirme çalışması başlattık. Bir yıl geçmeden kiti yerlileştirme gayretindeyiz. Önceden bilindiğinde tedbir alınabilecek olan hastalıkları tespit etmek için tarama yapılabilecek yerli bir tarama kiti geliştirmek ve herkesi bu taramalardan geçirmek istiyoruz. Evlenecek çiftte sonucun ırsî çıkması halinde ‘Evlenmeyin mi?’ diyeceğiz. Hayır. Yüzde 25 oranında hastalıklı doğum söz konusu olabildiğinden, çifte, bundan sonraki sürece ilişkin tüp bebek metodu gibi yönlendirmelerle bilgilendirme yapılacak. Tüp bebek metodunda da ücreti karşılayacağız... Türkiye’de her yıl ortalama 170 SMA’lı doğum gerçekleşiyor.