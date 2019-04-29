Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı göz içi mercekler ile uzak, yakın ve orta mesafe görme bozukluklarından aynı zamanda da katarakttan veya katarakt riskinden kurtulmanın mümkün olduğunu belirten Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, halk arasında akıllı lens veya akıllı mercek olarak adlandırılan smart mercekler hakkında bilgi verdi. Smart merceklerin, Bifokal ve Multifokal olmak üzere gruplara ayrıldığını ifade eden Helvacıoğlu, "Bunlar özellikle kataraktı olan kişilerde tercih ettiğimiz ama görme kusurları olan ve gözlükten kurtulmak isteyen kişilerde de kataraktı olsun veya olmasın tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Multifokal merceklerde önemli olan kişinin yaşı, hangi mesafede daha aktif çalıştığı ve retina dediğimiz göz arkasında problem olup olmadığıdır. Retinada problemi olan kişilerde ve sarı nokta dediğimiz makulada ödem, kanama ya da farklı sorunları olanlarda smart mercekleri kullanamıyoruz" diye aktardı.



Akıllı lens tedavisi uygulanacak hastanın ayrıntılı olarak muayene edilmesi gerektiğine vurgu yapan Op. Dr. Mehmet Helvacıoğlu, "Bizler gelen hastalarımızın önce göz numaralarını belirliyoruz. 'Ardından kornea ve retinada problem var mı?' diye bakıyoruz; görme alanı, tomografi ve diğer teşhis yöntemleriyle ayrıntılı muayene ediyoruz. Smart mercek için uygun olanları ameliyat için ele alıyoruz" şeklinde konuştu.