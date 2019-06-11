Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selda Güney danışmanlığında üniversite öğrencileri Ayşenur Uğuz ve Ahmet Akdoğan tarafından yürütülen proje kapsamında geliştirilen akıllı mutfak tartısı, sofradaki besinlerin kişinin sahip olduğu hastalıklar için bir sakınca taşıyıp taşımadığına da karar veriyor. Tartının 1 gram hassasiyeti ile çalıştığını anlatan Dr. Güney, “Tartının uygulama arayüzüne besin gram değerleri aktarıldı. Yazılımımız sayesinde yiyeceklerin ağırlıkları ile kalorileri ve besin değerleri de hesaplanabiliyor. Kullanıcı, adını, soyadını, cinsiyetini, boyunu, kilosunu, mesleğini ve varsa hastalıklarını sisteme kaydederek besinin kendisine uygun olup olmadığını da öğrenebiliyor” dedi.