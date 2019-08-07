Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebeveynler, çocuklarının gelişim sürecini doğru bir biçimde takip edebilmek için internette "Çocuklar ve bebekler için ideal boy ve kilo hesaplama, 0-6 yaş kız çocukları boy kilo cetveli, 0-6 yaş erkek çocukları boy kilo cetveli" hakkında aramalar yapıyor. İşte "Çocuklar ve bebekler için ideal boy ve kilo hesaplama, 0-6 yaş kız çocukları boy kilo cetveli, 0-6 yaş erkek çocukları boy kilo cetveli" ile alakalı bilinmesi gerekenler...

Her anne ve babanın, bebeği doğduğu ilk zamandan itibaren en çok merak ettiği bilgilerden biri bebeğinin boy ve kilo gelişimidir. Bunu ilgi ile ve merak ile takip edip, kontrol altında tutarlar. Yıllar geçse de, o bebekler birer çocuk veya birer genç olsa da özellikle annelerin akıllarından bebeklerinin gelişim serüvenleri hiç çıkmaz. Kimi bebekler normal sınırların üstünde kilosu ile kimi bebekler ise standartların dışında boyu ile akıllarda kalırlar. Biz de sizler için uluslararası sitelerde ve ulusal sitelerde bebek kilolarını ve boylarını gösteren bir cetvel hazırladık. Bebeğinizin şu anki kilosu ve boyunu aşağıdaki cetvelde bularak takip edebilirsiniz.

Kız Bebeklerde Ve Çocuklarda Normal Kilo Ve Boy Gelişimi Endeksi Tablosu

Erkek Bebeklerde Ve Çocuklarda Normal Kilo Ve Boy Gelişimi Endeksi Tablosu