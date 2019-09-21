Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, karar verememe durumu olarak bilinen Aboulomania konusunda önemli bilgiler verdi.

Endişe, stres, depresyon ile yakından ilişkili olan bu durum kişinin fiziksel ve zihinsel olarak hiç bir sıkıntısı olmamasına rağmen karar vermekte aşırı zorlandığı, en ufak şeylerde bile karar vermekte yaşadığı kararsızlığı gösteren bir durum olduğunu anlatan Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, “Kişinin toplumsal uyumunu bozacak derecede sıkıntı yaşamasına neden olabileceği gibi destek almadan karar vermede zorlanma ve karar verememeye de neden olabilmektedir. Bu belirsizlik hali kişide yoğun bir strese neden olmakta ve yaşanan stres karar vermeyi daha da güç kılmaktadır, yaşanan durum tekrarlayıcı düşünceler ile birlikte obsesyon' a da eşlik edebilir. Önemli kararları almakta oldukça zorlanan bu kişiler, gündelik ufak kararları almakta bile zorluk yaşamaktadırlar. Örneğin; markete gidip alışveriş yapması gerekirken, kararsızlık yüzünden bir türlü adım atamama, hangi kıyafeti giyeceğine karar verememe, hangi yemeği yiyeceğine karar verememe gibi gündelik hayatını zorlayacak şekilde kararsızlığa neden olabilmektedir. Aboulomania durumunun nedenine bakılacak olursa; temel bakım verenin çok müdaheleci olması, bağımsızlığına destek olunmaması ve çocuğun karar vermesine engel olacak kadar ebeveynlerin kontrolcü olması ya da ihmal edilmiş olması çocuğun karar verememesine ve yetişkin bir birey olsa dahi hep dışarıdan destek aramasına neden olabilmektedir. Bu kişiler genellikle duygularını ifade etmekte, kendilerini anlatmakta, yetişkin dahi olsa karar vermekte zorluk çekmektedir. Kişi bağımlılık geliştirerek çocukluğunda yaşadığı ilişkinin tekrarı biçimde karşısındakinden onay almadan hareket edemez ve karar veremez hale gelmektedir” diye konuştu.



Uzman Klinik Psikolog Merve Kırna, aboulomania belirtileri ve korunması konusunda ise şunları söyledi:



“Genellikle yalnız zaman geçirmek istemezler, yanlarında biri olsun isterler ve kalabalık ortam ararlar. Kişisel olarak almaları gereken sorumlulukları yerine getirmekten kaçınırlar. Herhangi bir eleştiri karşısında ya da istediği şey reddedilince kolayca incinme, kırılma davranışı geliştirirler. Terk edilmeye karşı toleransları düşüktür ve bunun düşüncesi bile kişide kaygı oluşturur. İlişkilerde aktif katılım göstermek yerine, daha pasif konumda kalıp kararı karşı tarafın vermesini sağlarlar, karar vermekten kaçınırlar. İlişkiler bir nedenden dolayı sonlandığında kişide üzgünlük, çaresizlik, tükenmişlik duyguları baş göstermektedir. Dışarıdan destek almak bu kişiler için çok önemlidir, en ufak bir kararda bile karşı taraftan destek almak kişiyi rahatlatır. Tek başına karar vermekte zorlanırlar. Diğer kişiler hakkında olumsuz yorum yapmaktan çekinirler, yaşadıkları sorunları dile getirmek bu kişiler için oldukça zorlayıcı olmakla birlikte ifade etmekte zorlanırlar. Genellikle kişiler yaşadıkları kararsızlık durumundan şikayet etmekten öte bu duruma eşlik eden depresif duygu durum veya kaygı şikayetlerinden yakınmaktadırlar. Psikolojik destek almak; kişinin yaşadığı kararsızlık durumunun hayatına olumsuz etkisi üzerinde durularak, kişinin yaşantısında daha aktif olmasına ve bağımsız kararlar almasına fayda sağlamaktadır.”