Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Akciğer kanserinin tüm dünyada ve Türkiye’de erkeklerde kansere bağlı ölümlerin başında geldiğini, kadınlarda dünya verilerine göre 2’nci, Türkiye’de ise 5’inci sıradaki ölüm nedeni olduğunu söyleyen TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Ülkü Yılmaz, “Akciğer kanseri önlenebilir bir kanser türü. Çünkü ispatlanmış en önemli risk faktörü sigara. Sigara içmeyenlerde akciğer kanseri görülme oranı yüzde 1’den daha düşükken, hastalık teşhis edilenlerin yüzde 95’i sigara kullanıcısı. Bu hastalığı yenmek için gençlerimizi sigaradan uzak tutmalıyız” dedi.