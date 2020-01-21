Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Dünyada her sekiz kadından birinde görülen ve her yıl 500 binden fazla kadının ölümüne sebep olan meme kanserinde mamografinin geçerli tek erken teşhis yöntemi olduğunu söyleyen Türk Radyoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şebnem Örgüç, 81 ile yayılan KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri)nin erken teşhiste çok önemli rol üstlendiğini belirterek “2018 yılı sonu itibarı ile KETEM sayısı 81 ilde en az bir tane olmak üzere toplam 202’ye ulaştı. Bu sayede 20 binden fazla kadına erken evrede meme kanseri teşhisi kondu” dedi.

MAMOGRAFİ RİSKLİ DEĞİL

Toplumda mamografinin meme kanserini tetiklediği yönünde yanıltıcı bir bilginin dolaştığını hatırlatan Prof. Dr. Örgüç, bu bilginin bilimsel bir dayanağı olmadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

Tıp literatüründe mamografi sebebiyle meme kanseri olduğu ispatlanan bir vaka yoktur. Ömür boyunca tarama programına katılan bir kadında mamografi kaynaklı radyasyondan kanser oluşma oranı istatistiksel olarak 10 ila 100 binde 1 kadar hesaplanmaktadır. Gün içinde maruz kaldığımız radyasyon kaynakları göz önüne alındığında bu durum önemsenmeyecek kadar düşük bir ihtimaldir.

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olması sebebiyle meme kanserinin ülkemizde Avrupa’ya oranla çok daha erken yaşta ortaya çıktığına işaret eden Prof. Dr. Örgüç “Erken teşhis edilen ve temel tıbbi tedaviye ulaşılan vakalarda hayatta kalma oranı yüzde 80’e çıkıyor” diye konuştu.