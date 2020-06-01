Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün sıcak havada barınamadığı uzun süredir dile getiriliyor. Çoğu sağlık uzmanı, virüsün haziran itibarıyla etkisini yitireceğini iddia ediyor. Son haftalardaki veriler de bu söylentileri destekliyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik de bu yönde açıklamalarda bulundu. Çelik, virüsün sıcak havada barınamadığını fakat insan vücudunda hayatını sürdürdüğünü belirtti. Buna “İnsan vücudu dışarıdaki sıcaklığı tolere eder” cümlesiyle açıklık getirdi. Yazın vakaların daha da azalacağını vurgulayan İlhami Çelik, sonbaharda ise bizi neyin beklediğini bilmediklerini ifade etti. Çelik, en çok merak edilen “Koronavirüs havuz veya denizden bulaşır mı?” sorusuna da şöyle cevapladı: Denizden ve havuzdan koronavirüs bulaşmaz. Özellikle güneş ışığından, ultraviyoleden, radyasyondan çok kolay inaktif olurlar. Havuzdaki klorda zaten barınamaz. Dikkat edilmesi gereken şey insanlar arası temasın engellenmesi. Özellikle otellerden açık büfe kalkmalı. Tatilcilerin oturdukları masaların, şezlongların temizliğine dikkat edilmeli.