Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geçen yıl 120 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sebebiyle hastanelik oldu. Bu sene ise ilk altı ayda 100 kişi bu hastalığa yakalandı. Tedirgin eden bu artış sonrası açıklamada bulunan Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin “KKKA, koronavirüsten üç kat daha öldürücü. Şu an 11 ülkeden 13 araştırma merkezi, bu hastalığa karşı aşı geliştiriyor. Bu kişiler arasından üniversitemizin öğretim görevlilerinden Profesör Dr. Nazif Elaldı da var. Aşı yıl sonuna doğru insanlarda denenecek” diye konuştu.

BİR KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Sivas’ta Hafik ilçesine bağlı Çınarlı köyünde yaşayan altı çocuk babası Azimet Yıldız (70), vücuduna yapışan keneyi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Yıldız, yakalandığı KKKA sebebiyle hayatını kaybetti. Merhum, köyünde defnedildi.