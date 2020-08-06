Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Günde bir avuçtan fazla tüketilen ay çekirdeğinin fark etmeden kilo aldırabileceğini söyleyen Medipol Pendik Üniversite Hastanesinden Diyetisyen Gizem Gençyürek “Kavrulmuş ve tuzlanmış çekirdeği aşırı miktarda tüketmek kalp, hipertansiyon gibi rahatsızlıkları tetikleyebilir. Günde bir avucu geçmeyin” dedi. Ay çekirdeğinin yağ oranı diğer kuruyemişlere göre daha yüksek olduğunu söyleyen Gençyürek “Kabak çekirdeğinde ay çekirdeğine göre daha az yağ bulunur. İçerdiği yüksek miktarda çinko, magnezyum ve doymamış yağ asitleri ile kalp sağlığını korumaya yardımcı olan kabak çekirdeği, yüksek çinko içeriğiyle hafızayı güçlendirir. Kabak çekirdeği beyin sağlına faydalarının yanında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde de etkilidir” dedi. Kavurma işleminin yağ oranını artırdığını da hatırlatan Gençyürek, hem kabak hem de ay çekirdeğini çiğ olarak tüketmek gerektiğini söyledi.