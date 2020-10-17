Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Sirkenin kilo kontrolüne yardımcı olmaktan şekeri dengelemeye kadar birçok faydası olduğunu söyleyen, Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, sirkenin az bilinen 7 önemli faydasını anlattı...

Kilo kontrolüne katkı sağlıyor

Üç ay boyunca, her gün salata ve yemeklerinize katacağınız 1 yemek kaşığı sirkenin beden kitle indeksinde 0,4-0,7 puanlık azalmaya neden olabileceğini gösteren çalışmalar bulunuyor.

İnatçı öksürüğe iyi geliyor

Batılıların “Tıbbın babası” kabul ettikleri Hipokrat’ın M Ö 400’lü yıllarda akut enfeksiyonları ve yaraları iyileştirmek için sirkeyi kullandığı biliniyor. Artık tüm bakterilere karşı etkin olmadığı ortaya konsa da çok eski bir formül olarak bal ve sirke karışımı inatçı öksürüklere karşı hâlâ kullanılıyor.

Hijyen sağlamaya destek oluyor

Sirke, içeriğinde bulunan asetik asit sayesinde besinlerin bozulmadan saklanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca 1 litre suya 1 yemek kaşığı sirke koyduğumuz suda 5 dakika bekleterek sebze ve meyvelerin dezenfekte olmalarını sağlayabiliyoruz

Yüksek tansiyona ilaç

Fareler üzerinde yapılan bir çalışmada, her gün sirkeli su içen farelerin tansiyonlarında içmeyenlere göre bir düşüş yaşandığı görüldü. Yüksek tansiyonu olan kişilerin sindirim sistemi problemleri yoksa 1 yemek kaşığı sirkeyi bol su ile karıştırıp tüketmeleri faydalı olabilir.

Tümörlerle savaşıyor

Farelerde yapılan bir başka çalışma da sirkenin tümörler üzerindeki etkisini gösteriyor. Aşılama yöntemi ile kanser oluşturulan iki grup farede, sirkeli su ile beslenen farelerin beslenmeyen farelere göre önemli ölçüde daha küçük tümör hücrelerine sahip olduğu görüldü.

Kan şekerini dengeliyor

Karbonhidrat içeren bir öğünden sonra tüketilen beyaz sirkenin vücudun verdiği glisemik cevabı anlamlı bir düzeyde düşürdüğünü ve insülin duyarlığını da belirgin ölçüde artırdığını gösteren çalışmalar var.

Bağırsakları koruyor

Sirke bilinen en eski mayalı ürünlerden biri. Mayalanma sırasında açığa çıkan yararlı bileşikler, özellikle antioksidanlar sirkenin bağırsak dostu bir besin olmasını sağlıyor. Bağırsak floramızı güçlendirmek, bağışıklığımızı yüksek tutmak için beslenmemizde sirkeye de yer vermemiz gerekiyor.