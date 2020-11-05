Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçerisinde bulunan çeşitli sebzelerin salamurasıyla elde edilen turşu suyu, içerdiği C ve E vitaminlerinin yanında antioksidan da barındırıyor. Bu özellikleri bakımından kışın tüketimi artan turşu suyu, son zamanlarda korona tehlikesine karşı ihtiyaç duyulan vücut direnci hasebiyle bu sene talep olağandan daha fazla. Eskişehir’in Taşköprü caddesinde turşuculuk yapan Maviye ve Aytekin Ünal çifti, bu sene artan talepten hayli memnun olduklarını belirttiler.

'VÜCUDUN DİRENCİNİ ATIRIYOR'

Turşu suyunun içerisinde bulunan doğal sirkenin, sebze sularının vücut direncini arttırdığını söyleyen Maviye Ünal, ürünlerinin insanların sağlıklı kalmalarında sağladığı katkı için mutlu olduğunu dile getirtirdi. Aytekin Ünal ise, ürünlerinin bahçelerinden topladıkları sebzelerle kurulan turşuların suyu olduğunu söylerken kesinlikle katkı maddesinin bulunmadığını altını çizerek şöyle konuştu;

“Özellikle hastalar turşu suyunu tercih ediyor ve evden çıkamayanlar için yakını gelip alıyor. Bazen, korona hastası dahil dışarı çıkamayan müşterilerimiz için siparişleri kapılarına bizzat kendim götürüyorum. Temassız bir şekilde işlemi tamamlayıp dönüyorum. Özellikle doktorların tavsiyesi üzerine dükkânımızı ziyaret edenler oluyor. İnsanların sağlıklı kalmasında bir nebze katkım olduysa ne mutlu bize. Bu hastalık dönemin de işlerimiz biraz artsa da, en kısa zamanda salgından kurtulmayı Allah nasip eder inşallah. 'En kısa zaman da bu süreci atlatırız’ diye dua ediyorum.”