Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bunları içeren besin kaynakları şunlar:

A ve D VİTAMİNİ: Karaciğer, balık, süt, yumurta, peynir, yoğurt, Ispanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, havuç, patates ve bezelye. Eğer kan değerlerinizde D vitamini eksikliğiniz görünüyorsa, D vitamini takviyesi kullanmanız gereklidir. Ayrıca, her gün balkona veya pencereye çıkıp yarım saat el, kol ve yüzünüzü güneşlendirmek D vitamini ihtiyacınızın karşılanması için önemlidir.

E VİTAMİNİ: Ceviz, badem, fındık, gibi kuruyemişlerden, zeytinyağından ve yumurtadan ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

C VİTAMİNİ: Kivi, turunçgiller, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler gibi kaynaklarını düzenli olarak tüketin.

B VİTAMİNİ: Tam tahıllı gıdalar, et/tavuk/balık, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri ihtiyacınızı karşılamanızı sağlar.

DEMİR: Hücre oksijenlenmesi için en önemli mineralerden olan demiri sağlamak için kırmızı et, yumurta, karaciğer, kuru baklagiller, pekmezi de günlük beslenmenizde düzenli olarak bulundurun. Demir kaynaklarını C vitamini ile beraber tüketmeniz faydasını arttıracaktır.

ÇİNKO VE SELENYUM: Kırmızı et, mantar, bezelye, kuru baklagiller, kabak çekirdeği, süt ürünleri ve yumurta ile çinko ve selenyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.