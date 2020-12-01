Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 testiniz pozitif çıktıysa, Koronavirüs Bilim Kurulunun teşhis ve tedavi rehberinde yer alan ilaçlar Sağlık Bakanlığı’nın protokolleri kapsamında kullanılıyor. Ancak virüsle mücadele için bağışıklık sistemini güçlü tutmak en az ilaç tedavisi kadar önemli. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için yeterli ve dengeli beslenmek, yeterli miktarda su içmek, dinlenmek ve uyumak, vitamin ve mineral açısından zengin yiyecekleri tercih etmek gerektiğini söyleyen İç Hastalıkları ve Beslenme Uzmanı Dr. Ayça Kaya, koronavirüs hastasının neleri daha fazla yemesi, nelerden kaçınması gerektiğini anlattı...

GÜNDE 2-3 PORSİYON YOĞURT, AYRAN, SÜT

Bu zor dönemi olabildiğince rahat atlatmak için doğru miktarda protein almak oldukça önemlidir. Vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için yeterli protein alınması gerekir. Bu yüzden haftada 3 gün et/tavuk/balık; günde 2-3 porsiyon süt/yoğurt/ayran; günde 1-2 dilim peynir ve haftada 2-3 gün kuru baklagiller gibi protein kaynaklarını beslenmenizde bulundurun.

OMEGA-3 BALIK, CEVİZ VE BADEMDEN GELSİN

Haftada 2 kez balık tüketerek, günlük beslenmenizde ceviz/badem/fındık, keten tohumu bulundurarak OMEGA-3 ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu hem bağışıklığınızı güçlü tutmak hem de hareket düzeyinizin azalmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek kalp-damar hastalıkları riskinizi düşürmek adına önemlidir (kan sulandırıcı kullanan kişiler ve meme kanseri hastaları keten tohumu kullanmasınlar).

SOFRADAN EV YAPIMI TURŞUYU EKSİK ETMEYİN

Unutmayalım güçlü bağışıklık sistemi güçlü bağırsak sağlığından geçer. Bağırsak floranızın güçlü olması açısından ev yapımı turşu, şalgam suyu, yoğurt, peynir gibi probiyotik kaynaklarını ve yağlı tohumlar, soğan, sarımsak, muz, elma, kuru baklagiller, yulaf gibi prebiyotik kaynaklarını tüketin.

TABAĞINIZ GÖKKUŞAĞI GİBİ OLSUN

Tabaklarımızı gökkuşağı renkleriyle doldurmalıyız. Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için özellikle mor renkli besinleri mutfağımıza daha çok sokmalıyız. Tabağımızın en az yarısını salata ve sebzeyle doldurup kalan yarısına yoğurt gibi önemli bir süt grubu üyesini, diğer kalan kısımlarına da et ve karbonhidrat türü besinleri koymalıyız. Vitamin, mineral ihtiyacınızı karşılamak hem de bağırsak sağlığınız adına önemli olan lif ihtiyacınızı karşılamak için günde 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmeyi ihmal etmeyin.

YAĞ TÜKETİMİNİ ABARTMAYIN

Günlük yağ ihtiyacınızı karşılamak bağışıklık sistemimiz için önemlidir. Ancak ihtiyacımızdan fazla olan yağdan kaçınmalıyız. 1 kg sebze yemeği yaparken koyduğunuz 2 yemek kaşığı ve salatanıza koyduğunuz 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, günlük yediğiniz 5-10 zeytin, 5-10 badem/fındık, 2 tam ceviz günlük yağ ihtiyacınızı karşılar.

ZENCEFİL, ZERDEÇAL, ADAÇAYI

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için zencefil, zerdeçal ve ada çayından yararlanabilirsiniz. (Kan sulandırıcı kullananlar üçünü de tüketmekten kaçınmalı. Kanser hastaları ve gebeler ise ada çayı tüketmemelidir)

GÜNDE 10 BARDAK SU İÇİN

Hastalık dönemlerinde ateş, terleme, kusma, ishal gibi sebeplerden dolayı vücutta sıvı ihtiyacı artar. Özellikle enfeksiyon durumlarında su tüketiminin daha özenli bir şekilde arttırılması gerekir. Vücudun günlük metabolizması sırasında oluşan atık maddelerin vücuttan gerektiği hızda atılması için yeterli su tüketimi çok önemlidir. Günde en az 8-10 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.

uyku bağışıklığa destek

Uykusuzluk gün içinde halsizlik ve yorgunluk yapar. Bu da bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Güçlü bir bağışıklık sistemini için günde 6-8 saat kesintisiz bir uyku önemlidir. Beyinden salgılanan “melatonin” hormonunun, uyku düzenini sağlaması dışında, bağışıklık üzerine de etki ettiği düşünülmektedir.

ŞEKER VE HAMURU AZALTIN

Hamurlu ve şekerli gıdalar antikor gelişimini olumsuz etkilediği için bu tür besinlerden uzak durmak gerekir. Uzak durulması gerekenler şunlar:

¥ İşlenmiş gıdalar ve şarküteri ürünleri,

¥ Şeker içeren paketli ürünler

¥ Dışarıda nasıl hazırlandığını bilmediğimiz yiyecekler ¥ Kan şekerini hızla yükselten beyaz ekmek, pilav, makarna, kek, kurabiye

¥ Uykusuzluk

¥ Stres