Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Hacettepe Üniversitesi’nde yapılan bir çalışmada Covid-19’lu hastalarda zatürre etkeni pnömokokun, covidli çocukların boğazına diğer çocuklara göre iki kattan daha fazla yerleştiğinin gösterildiğini söyleyen Prof. Dr. Ceyhan, “Pandeminin başından bu yana covidli çocukları izleyerek yaptığımız çalışma uluslararası bir yayında yer aldı. Bu çalışmanın sonucu, Pnömokok (zatürre) aşısı eksik olan çocukları aşılayarak covidli çocuklarda zatürreden ölümlerin azaltılabileceğini gösterdi. Zatürre aşısı çocukluk çağı aşılarının içinde bulunuyor. Bunu yaptırmamış olanların tamamlaması çocukları koruyor” dedi.