Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yapılan çalışmalarda ve bilimsel verilerde, anne sütünde bulunan bağışıklık hücrelerinin bebekleri koronavirüs dâhil birçok enfeksiyona karşı koruduğunun bir defa daha gösterildiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Orcan Altan, “Bu nedenle özellikle de pandemi döneminde annelerin bebeklerini emzirmeden asla ama asla vazgeçmemesi gerekir” dedi. Emziren annenin Covid-19 teşhisi alan kişiyle temas etmesi veya kendisinin enfeksiyonu geçirmesi durumunda da emzirmeye devam edebileceğini belirten Dr. Altan, “Anne genel hijyen ve koronavirüs korunma kurallarına uyarak maskesi takılı halde bebeğini emzirebilir. İlaç kullanmaya başladıysa, doktoruna danışarak doktoru ile beraber karar vermesi gerekir” diye anlattı.