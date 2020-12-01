Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19’un obez insanlardaki etkisinin araştırmak için Çin, Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD'nin aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkede meta analiz çalışmaları tarandı. Analizdeki 399 bin 461 tanı almış hastanın yüzde 55'ini erkek, yüzde 45'ini kadınlar oluşturdu. Yüksek kiloda ve obeziteli Covid-19 hastalarının, normal kiloda olanlara göre hastaneye yatışta yüzde 113, ölümde ise yüzde 45 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Çalışmayı değerlendiren Avrupa Obezite Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk “Obezite 21. yüzyıl pandemisidir ve Covid-19 öncesi de ciddi bir halk sağlığı problemiydi. Evlere kapandığımız bu dönemde de kilo alma hususunda artış yaşandı. Herkes yediğine dikkat etmeli. Eğer tedbir almazsak obezite daha da fazla yayılacak. Fazla kilolu veya obeziteli bireyler, bu süreçte tedavilerini aksatmasın. Çünkü onlar koronavirüs enfeksiyonunda hastalığı ağır geçiriyor” dedi. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de “Obez bireyin, diğer kişilere göre üç dört kat daha fazla problemli bir hastalık süreci oluyor. Bu kişilerin entübe olma ihtimalleri daha yüksek” diye konuştu.



