Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı, 3 günde 680 bini buldu. Hastanelerindeki 2 bin sağlık çalışanının aşılandıktan sonra motivasyonunun artırdığını söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, "Hastalarının yanında kendilerini daha rahat hissetmeye başladılar. Bu motivasyonla daha iyi verim alacağız" dedi. Kalp damar cerrahı Tahsin Murat Tellioğlu da "Moralimiz yükseldi. Bugün vücudumuzun bağışıklık kazanacağını düşünerek görevimizi yaptık" diye konuştu.
Sağlıkçılar: Moral bulduk
17.01.2021 - 04:28 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 04:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, ülke genelinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya devam ediyor.
Etiketler : covid aşısı,sağlık çalışanları aşı,
760517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/760517.aspx
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