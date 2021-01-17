Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 aşısı yaptıran sağlık çalışanı sayısı, 3 günde 680 bini buldu. Hastanelerindeki 2 bin sağlık çalışanının aşılandıktan sonra motivasyonunun artırdığını söyleyen İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz, "Hastalarının yanında kendilerini daha rahat hissetmeye başladılar. Bu motivasyonla daha iyi verim alacağız" dedi. Kalp damar cerrahı Tahsin Murat Tellioğlu da "Moralimiz yükseldi. Bugün vücudumuzun bağışıklık kazanacağını düşünerek görevimizi yaptık" diye konuştu.