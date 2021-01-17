Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Strasbourg şehrinde 33 yaşındaki kadın, bu konudaki en ilginç vakalardan. Gaipten sesler duyduğunu söyleyen kadın hastaneye kaldırıldı. Tansiyon, kan basıncı vs tüm hayati fonksiyonları normal çıkan kadın, tutarsız konuşuyordu ve hastaneyi kale olarak görüyordu. Daha önce herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan kadının Covid-19 testi pozitif çıktı. Doktorlar, virüsün kadının sinir sistemini tahrip ettiğini ve bunun nörolojik ve psikiyatrik sonuçlar doğurduğunu tespit ettiler. Kadın, psikotik bozukluklara karşı verilen ilaçlarla taburcu edildi. Bilimsel raporlar, psikolojik hastalıklar dışında hıçkırık, saç kaybı, kulak çınlaması ve çift görmenin de Covid-19 belirtileri arasında olabileceğini gösteriyor.