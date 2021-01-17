Fransa’nın Strasbourg şehrinde 33 yaşındaki kadın, bu konudaki en ilginç vakalardan. Gaipten sesler duyduğunu söyleyen kadın hastaneye kaldırıldı. Tansiyon, kan basıncı vs tüm hayati fonksiyonları normal çıkan kadın, tutarsız konuşuyordu ve hastaneyi kale olarak görüyordu. Daha önce herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmayan kadının Covid-19 testi pozitif çıktı. Doktorlar, virüsün kadının sinir sistemini tahrip ettiğini ve bunun nörolojik ve psikiyatrik sonuçlar doğurduğunu tespit ettiler. Kadın, psikotik bozukluklara karşı verilen ilaçlarla taburcu edildi. Bilimsel raporlar, psikolojik hastalıklar dışında hıçkırık, saç kaybı, kulak çınlaması ve çift görmenin de Covid-19 belirtileri arasında olabileceğini gösteriyor.
Hıçkırık, kulak çınlaması ve psikolojik rahatsızlıklar da Covid-19 belirtisi
17.01.2021 - 15:36 | Son Güncelleme: 17.01.2021 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüsün klasik belirtileri, kuru öksürük, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı ile ani işitme ve tat alma duyusu kaybı. Ama hastalık, farklı kişilerde farklı belirtilere de yol açabiliyor.
Etiketler : covid,belirti,hıçkırık,
760638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/760638.aspx
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