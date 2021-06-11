AP milletvekilleri, aşılarda patent haklarından feragat edilmesi çağrısı içeren tasarıyı; 355 "evet", 263 "hayır" ve 71 "çekimser" oyla kabul etti. Tasarıda, Covid-19 aşıları ve ilgili sağlık ürünlerinin fiyatlarını uygun seviyede tutmak ve aşıya küresel erişimi hızlandırmak için fikrî mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması talep edildi. AP Milletvekilleri, ABD ile İngiltere'ye aşı ve ham madde ihracatı yasağını kaldırma çağrısında da bulunarak Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'daki üretimi desteklemesi gerektiğini savundu.
AP, aşıda patent hakkını kaldırdı
11.06.2021 - 02:19 | Son Güncelleme: 11.06.2021 - 02:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Covid-19 aşılarında fikrî mülkiyet hakları hakkındaki karar tasarısı oylandı.
Etiketler : aşı patenti,avrupa parlamentosu,
792913 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/792913.aspx
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