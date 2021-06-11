Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AP milletvekilleri, aşılarda patent haklarından feragat edilmesi çağrısı içeren tasarıyı; 355 "evet", 263 "hayır" ve 71 "çekimser" oyla kabul etti. Tasarıda, Covid-19 aşıları ve ilgili sağlık ürünlerinin fiyatlarını uygun seviyede tutmak ve aşıya küresel erişimi hızlandırmak için fikrî mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması talep edildi. AP Milletvekilleri, ABD ile İngiltere'ye aşı ve ham madde ihracatı yasağını kaldırma çağrısında da bulunarak Avrupa Birliği'nin (AB) Afrika'daki üretimi desteklemesi gerektiğini savundu.