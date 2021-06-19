Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İçeriğindeki sinarin maddesi sayesinde, enginarın sağlığa birçok faydası bulunduğunu belirten diyetisyen Eda Balcı “Sinarin sayesinde karaciğer, safra kesesi ve bronşlarda biriken nikotinin atılımına yardımcı olur. Karaciğer yenileyici besinlerin başında gelen enginar aynı zamanda kötü kolesterolü düşürmeye, iyi kolesterolün de yükselmesine yardımcı olarak kan basıncının düşürülmesinde de etkilidir. Kansızlığa iyi gelir. Kalsiyum, fosfor, potasyum, demir, magnezyum ve çinko minerallerinden ve B1, B2, B6, A ve C vitaminleri yönünden oldukça zengindir” dedi.