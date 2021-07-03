Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İstanbul’un merkezindeki Şişli’de, özgün mimarisi, tarih ve doğanın bütünleştiği yemyeşil bahçe düzenlemesi ile şehre nefes aldıran Türkiye Hastanesinin doğa dostu yaklaşımı, uzman kuruluşlar tarafından tescillendi. Çevre Kuruluşları Derneği (ÇEKUD), Türkiye Hastanesine “Her yenidoğan, doğa için bir fidan” projesi çerçevesinde “Yeşil Dostu Hastane” unvanı verdi.

TÜRKİYE HASTANESİNDE DOĞAN BEBEKLERİN BİR ORMANI VAR

Sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir hizmet veren Türkiye Hastanesinin aynı zamanda “Bebek Dostu Hastane” sertifikasına da sahip olduğunu söyleyen Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı “Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak amacıyla hastanemizde doğan her bebeğe bir fidan bağışladığımız ‘Her yenidoğan, doğa için bir fidan’ projesini hayata geçirdik. ÇEKUD’la ortaklaşa yürüttüğümüz projede, şu ana kadar 1.300 adet fidan bağışlandı ve bebeklerimiz adına dikilen ağaçların sertifikaları ailelerine ulaştırıldı” dedi. Türkiye Hastanesinin sağlık sunarken, sadece tedavi edici hizmetleri vermekle kalmayıp, topluma karşı sorumluluk bilinci ile de hareket ettiğini anlatan Odabaşı “Türkiye Hastanesi olarak faaliyetlerimizi, çevreyi koruma ve çevre bilincini hayata geçirme sorumluluğu ile sürdürüyoruz. İnsan sağlığı için çaba harcarken, sağlığın ayrılmaz bir parçası olan çevremizi de titizlikle koruyoruz. Tarihî dokuya sahip hastane binamızı çevreleyen, pek çok bitki ve ağacın bulunduğu geniş bahçemizle birlikte, çiçek ve fidelerin yetiştirildiği mini botanik bahçemiz bu titizliğimizi yansıtıyor. Asırlık çınarlarıyla birlikte tarihî yapılara sahip olan hastanemiz; devraldığı mirası, insan sağlığı ve bunun ayrılmaz parçası olan sağlıklı çevre anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefliyor” diye konuştu.

HASTALARIN PSİKOLOJİSİNE İYİ GELİYOR

Türkiye Hastanesi ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında en çok “gerçekten evim gibi huzur bulduğum hastane” cümlelerinin yer aldığını anlatan Odabaşı, yeşil alanların fazla olmasının, hasta psikolojisini olumlu yönde etkilediğini belirterek “Öncelikle misafirlerimiz ve yakınları kendini bir hastane bahçesinde değil, botanik bir bahçede istirahat ederken buluyorlar. Şişli merkezinde saklı bir vaha gibi yer alan hastanemize gelen misafirlerimiz tarih ve doğanın bütünleştiği bu yerde hem sağlık ihtiyaçlarını gideriyorlar hem de ikram olan çayımızdan içiyorlar. Bu da misafirlerimizin psikolojisi üzerinde son derece olumlu etkiler oluşturuyor” dedi.

ASIRLIK ÇINARLARIN GÖLGESİNDE SAĞLIK HİZMETİ

İstanbul’un betonu en bol, en kalabalık noktalarından biri olan Şişli’de bulunan Türkiye Hastanesi asırlık ağaçlarıyla gerçek anlamda çöldeki bir vahayı andırıyor. 18 dönümlük arazide yer alan hastane bahçesinde 42 farklı tür olmak üzere toplam 170 adet ağaç bulunuyor. Hastane bahçesinde hiçbir ağacın kesilmediğini söyleyen Hayati Odabaşı “100 yılı aşkın süredir var olan çınar ağaçlarını geçmişten günümüze koruyarak yaşatmanın haklı sevinci ve gururunu taşıyoruz” diyor.