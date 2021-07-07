Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pandemideki son durumu değerlendirdi. Koca, Hindistan’da ortaya çıkan ve giderek bütün dünyaya yayılan Delta varyantıyla ilgili “Delta vakaları ülkemizde çoğalıyor. Vaka sayısı 30 ilde 284’e çıktı. Ayrıca 3 farklı ilde 3 kişide Delta Plus görüldü. Bu şehirlerden biri İstanbul. Diğer iki ili söylemeyeyim. Bu kişilerin genel durumları iyi, ayakta takip ediliyor. Hiçbiri birbiriyle temaslı değil” dedi. Koca, bayram öncesi bir hareketlilik olacağından dolayı 18 yaş üzerinin iki hafta içerisinde yüzde 70’inin aşılanması gerektiğini de belirtti. 3. doz ile ilgili de konuşan Koca “Sağlık çalışanı ve 50 yaş üstüne 3. doz randevusu açıldı. Belki bu yaşı biraz daha aşağıya çekebiliriz” dedi. Twitter’dan paylaşımda da bulunan Bakan Koca, Salgının seyri değişiyor. Aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana kadar mücadele devam edecek. Yarını bugünden güvence altına alalım. Henüz aşınızı olmadıysanız lütfen acele edin” uyarısı yaptı.

BİR DE LAMBDA ÇIKTI

Delta, Delta+ derken bir de Lambda varyantı çıktı. Lambda diye adlandırılan yeni varyantın, ilk olarak Peru’da tespit edildiği ve 26 ülkeye yayıldığı belirtildi. Bilim insanları, bu varyantın daha bulaşıcı ve aşılara karşı daha dirençli olabileceğinden endişe ettiklerini söyledi. Bir araştırmada, Lambda varyantının aşıdan Beta ve Alfa varyantına göre daha kolay kaçabildiği tespit edildi.

Delta varyantı tedbirleri masada Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda, normalleşme süreci, Covid-19 aşı programı ve dünya genelinde yükselişe geçen Delta varyantına karşı alınabilecek tedbirlerinin konuşulması bekleniyor.

BioNTech Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili İsrail'de yapılan bir araştırmaya göre BioNTech aşısı Delta varyantına karşı yüzde 70 koruma sağlıyor.