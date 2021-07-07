Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Bakan Koca paylaştı: Kızının aşısını kendi elleriyle yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aydın'da bir hastanede görevli olan hemşirenin kızına aşı uyguladığı anları paylaştı.
Bakan Koca'dan aşı daveti yapan sağlık personelleri hakkında açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya Otogarı'nda bir sağlık personelinin "Sinovac Sinovac, Biontech Biontech" şeklinde bağırması ile ilgili açıklamada bulundu
Delta bitmeden ‘plus’ı hortladı Sağlık Bakanı Koca, Delta varyantının ardından Delta Plus’ın da Türkiye’ye geldiğini açıkladı, “Salgının seyri değişiyor” diyerek “aşı olun” çağrısı yaptı.